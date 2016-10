Cannabisharz in Bahnhofs-Schließfach aufgefunden

Wien (OTS) - Polizisten der Wiener Bereitschaftseinheit ist es im Zuge einer Amtshandlung am 28.10.2016 gelungen, mehrere Stangen an Cannabisharz sicherzustellen. Bei einer gegen 22:00 Uhr am Schottenring durchgeführten Personenkontrolle wurden zuerst vier derartige Stangen und eine Schließfachkarte bei einem 18-Jährigen sichergestellt. Im Zuge der Vernehmung versuchte der Mann, die Beamten über die Herkunft der Karte in die Irre zu führen und gab an, die Karte gehöre zu einem Fach am Praterstern. Mithilfe von ÖBB-Mitarbeitern am Praterstern konnte jedoch eruiert werden, dass die Karte zu einem Schließfach am Bahnhof Floridsdorf passt. Dort wurden schließlich ein großer Block Cannabisharz und ein Messer sichergestellt. Der 18-Jährige wurde auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.

(Foto: LPD Wien – zur honorarfreien redaktionellen Weiterverwendung)

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at