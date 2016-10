Greenpeace: Einsatz gegen Giftzähne in CETA geht mit aller Kraft weiter

Jetzt sind Parlamente am Zug – EU braucht Neustart bei Handelspolitik

Brüssel/Wien (OTS) - Mit der bevorstehenden CETA-Unterzeichnung haben sich die Regierungen aller EU-Mitgliedstaaten nun auf ein Abkommen geeinigt, mit dem die Bedenken hinsichtlich Umweltschutz, sozialer Standards und Demokratie leider nicht ausgeräumt werden können, kritisiert Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation betont, sich daher weiterhin mit aller Kraft aktiv gegen die im Handelspakt enthaltenen Giftzähne einzusetzen. Einer CETA-Ratifizierung stünden noch viele Stolpersteine im Weg. An das EU-Parlament und die nationalen Parlamente appelliert Greenpeace, CETA in der vorliegenden Form eine Absage zu erteilen.

„Dieses Handelsabkommen hat nach wie vor in weiten Teilen der Bevölkerung keinen Rückhalt. Giftzähne wie Sonderklagerechte für Konzerne oder die regulatorische Kooperation sind trotz diverser Beipackzettel enthalten“, so Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons. Zahlreiche Stolpersteine können CETA in der vorliegenden Form noch zu Fall bringen. So muss zunächst das EU-Parlament zustimmen, danach braucht es eine Ratifizierung in den EU-Mitgliedstaaten und damit die Zustimmung von mehr als 30 nationalen und regionalen Parlamenten. „Aufgrund der Giftzähne des Abkommens müssen das EU-Parlament und die nationalen Parlamente CETA ablehnen“, fordert Simons. Der Europäische Gerichtshof werde außerdem im Auftrag Belgiens prüfen, ob die Sonderklagerechte mit EU-Recht vereinbar sind. Simons: „Diesem Vorhaben muss sich auch Österreich anschließen. Sollte die Rechtsmeinung des EuGH ergeben, dass die Sonderklagerechte rechtswidrig sind, darf CETA erst recht nicht ratifiziert werden.“

Die EU, die durch die Turbulenzen rund um CETA stark erschüttert wurde, müsse nun die Lehren ziehen und gänzlich neue Wege in der Handelspolitik einschlagen. „Die EU-Kommission unter der Führung von Präsident Juncker und die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen endlich erkennen, dass die Glaubwürdigkeit der EU nicht am Abschluss von CETA hängt – im Gegenteil. Wir brauchen eine Europäische Union, die hohe Standards und demokratische Handlungsspielräume absichert“, betont Simons. Von Bundeskanzler Christian Kern fordert die Greenpeace-Sprecherin, sich mit aller Kraft für eine Neuausrichtung der europäischen Handelspolitik einzusetzen. Ein zentraler Schritt in diesem Zusammenhang sei es, TTIP in der geplanten Form zu verhindern. „CETA konnte trotz der Bemühungen von Kern nicht entschärft werden. Umso mehr müssen der Bundeskanzler und Vizekanzler Mitterlehner jetzt gemeinsam verhindern, dass sich die Fehler von CETA bei TTIP wiederholen.“

Positiv bewertet Greenpeace, dass es in der Bevölkerung nun ein Bewusstsein über die Gefahren von Handelspakten neuer Generation wie CETA und TTIP gibt. „Die höhere Aufmerksamkeit und der starke öffentliche Widerstand gegen eine Aushöhlung demokratischer Handlungsspielräume bilden nun ein Gegengewicht zum Einfluss der Konzerne in den Hinterzimmern. Auch Greenpeace wird weiter für eine gerechtere und demokratischere EU-Handelspolitik kämpfen“, so Simons.

