Neues Volksblatt: "Delegierte Werte" von Markus EBERT

Ausgabe vom 29. Oktober 2016

Linz (OTS) - Dem Großteil der Österreicher sind christliche Werte wenn schon nicht heilig, so doch sehr wichtig. Warum sonst würden sich 69 Prozent dagegen aussprechen, dass die Kruzifixe aus den Kindergärten und Klassenzimmern verbannt werden, wie das immer wieder einmal ventiliert wird. Für eine christlich-abendländisch geprägte Gesellschaft sollte dieser Wert keine Überraschung sein — wobei sich freilich beim zweiten Hinsehen schon auch eine gewisse Diskrepanz offenbart. Die Vermittlung der christlichen Werte wird nämlich ganz offensichtlich mit großer Begeisterung auch deswegen an die Bildungseinrichtungen delegiert, weil man es selbst damit nicht so genau nimmt. Wie sonst ist zu erklären, dass nur neun Prozent der Österreicher regelmäßig den Gottesdienst besuchen und sich 44 Prozent der gefühlten Christen der Institution Kirche verweigern, während mehr als der Hälfte die Ausübung der Traditionen und Bräuche der eigenen Religion schon sehr oder einigermaßen wichtig ist? Das bevorstehende Allerheiligen mit Massen an Friedhofsbesuchern bestätigt genau diesen Befund: Viele sind vor allem dann Christen, wenn sich das mit Symbolik erledigen lässt.

Doch den Bestand des Christentums als „selbstverständliche“ Religion unseres Kulturkreises wird auf Dauer nicht die allenthalben praktizierte Symbolik sichern, sondern das selbstbewusste öffentliche Vertreten der Glaubensinhalte.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at