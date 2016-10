Industrie: Weiter für gemeinsame Strompreiszone eintreten

IV-Vize-GS Koren: Industrie hält an Forderung nach Erhalt der gemeinsamen Strompreiszone fest – Politische Entscheidung erforderlich

Wien (OTS) - „Eine unglückliche Entscheidung zu einem unglücklichen Zeitpunkt“, so Mag. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), heute in einer ersten Reaktion auf die Ankündigung der Deutschen Bundesnetzagentur, bereits 2018 eine Engpassbewirtschaftung an der deutsch-österreichischen Grenze einführen zu wollen. „Damit schafft die Bundesnetzagentur Fakten noch bevor weiterführende Diskussionen auf technischer Ebene zu einem Ende gekommen sind“, so Koren unter Verweis auf eine für November angekündigte weitergehende Stellungnahme von ACER, der Agentur für die Zusammenarbeit der europäischen Energieregulierungsbehörden.

Aus Sicht der IV sei mit der aktuellen Ankündigung endgültig die Politik am Zug. „Offensichtlich ist es auf einer technischen Ebene schwer bis unmöglich, die Signalwirkung der Zerschlagung des bislang bestintegrierten Strommarktes in der EU entsprechend zu würdigen. Angesichts des politisch proklamierten Ziels einer europäischen Energieunion erwarten wir uns auch eine klare politische Ansage zum Erhalt des gemeinsamen Marktgebietes, wobei klar sein muss, dass dabei letztendlich ein Kompromiss deutscher und österreichischer Interessen stehen muss“, so Koren.

