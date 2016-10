SPÖ-Bürgermeister stehen geschlossen zu den Kärntner Feuerwehren

SPÖ-Bürgermeister: Kärntner Feuerwehren verdienen Dank und volle Unterstützung. SPÖ will die beste Ausbildung und beste Ausrüstung für die Kärntner Blauhelme.

Klagenfurt (OTS) - „Die SPÖ Kärnten und ihre Bürgermeister stehen geschlossen hinter den Kärntner Feuerwehren und wir wollen, dass sie auch in Zukunft bestens ausgebildet und mit dem besten Gerät ihre wertvolle Aufgabe erfüllen können“, beziehen LAbg. Andreas Scherwitzl, Bürgermeister von Magdalensberg, LAbg. Klaus Köchl, Bürgermeister von Liebenfels, LAbg. Jakob Strauss, Bürgermeister von Sittersdorf, BR Günther Novak, Bürgermeister von Mallnitz sowie die Vizebürgermeister LAbg. Manfred Ebner, LAbg. Alfred Tiefnig und LAbg. Josef Zoppoth klar Stellung für die Kärntner Blauhelme.

Die Hauptverantwortung und Hauptfinanzierung der Feuerwehren liege bei den Gemeinden, rufen die Bürgermeister in Erinnerung. „Feuerwehrarbeit ist Teamarbeit. Das erfordert ein einheitliches Konzept, das sich nach den Einsatznotwendigkeiten ausrichtet. Es ist daher notwendig und sinnvoll, Ausrüstung, Ausbildung und Einsatzanforderungen in einem ständigen Prozess nach zu justieren“, sagt LAbg. Scherwitzl.

Alle Abgeordneten begrüßen die von Feuerwehrreferenten Landeshauptmann Peter Kaiser gesetzten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der 399 Freiwilligen Feuerwehren in Kärnten. Die Art der Einsätze habe sich von der reinen Brandbekämpfung hin zu immer mehr technischen Einsätzen und zur Hilfe bei Naturkatastrophen verändert. Mit diesen Veränderungen und neuen Herausforderungen stelle sich die Frage nach der idealen und optimalsten Ausrüstung, die zum Schutz sowohl der ehrenamtlichen Männer und Frauen in den Reihen der Feuerwehren als auch zum Schutz der Kärntner Bevölkerung notwendig ist. Dies soll durch eine Evaluierung und einem Ausrüstungs-Check, der in enger Abstimmung mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband durchgeführt wird, geklärt werden. In einem regional abgestimmten Ausrüstungsplan soll dann festgelegt werden, mit welcher weiteren technischen Spezialausstattung jede Feuerwehr, neben ihrer Basisausrüstung, zusätzlich ausgerüstet werden soll. Durch diese Spezialisierung, die durch hochqualifizierte Ausbildung und hochtechnische Ausrüstung erfolgen soll, sollen sich die Feuerwehren künftig noch effizienter unterstützen.

Mit Unterschriftenaktionen Parteipolitik zu betreiben, um damit Verunsicherung in die Bevölkerung zu tragen, sei der falsche Weg. Man müsse sich die Feuerwehren als Beispiel nehmen, denn „die Männer und Frauen in den Feuerwehren kennen keine Politik und keine Religion. Sie kennen nur eines: zu helfen. Das tun sie eindrucksvoll bei 18.000 Einsätzen und 306.000 Einsatzstunden allein im Jahr 2015, bei denen sie 334 Menschenleben retten konnten. Dafür haben alle 399 Feuerwehren - von der Kleinsten bis zur Stützpunktfeuerwehr -unseren Dank und vor allem unsere Unterstützung verdient“, so Scherwitzl abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt