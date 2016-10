SP-Kucharowits drängt auf Schutz von Kindern vor Kriegsgewalt

Von 700.000 Flüchtlingen aus Mossul werden die Hälfte Kinder sein

Wien (OTS/SK) - „Die Situation der Menschen in und rund um Mossul spitzt sich immer weiter zu“, erklärte SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Katharina Kucharowits heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Dass eine Befreiung der Stadt vom IS angestrengt wird, ist natürlich positiv und macht Hoffnung, gleichzeitig drängt er etwa 700.000 Menschen zur Flucht während der Kämpfe. Die Hälfte davon sind Kinder“, so Kucharowits. „Frauen und Kinder auf der Flucht sind besonders von Gewalt betroffen und gefährdet. Sie brauchen besonderen Schutz“, erinnert die Abgeordnete.****

Der Schutz kann in erster Linie durch die Schaffung von sicheren Unterkünften, Aufenthaltsräumen und sanitären Einrichtungen in der Umgebung gewährleistet werden. „Gerade Kinder sind die ersten Opfer jeder kriegerischen Handlung“, betont Kucharowits und nennt dahingehend den jüngsten Luftangriff, der eine Schule in der Provinz Idlib in Syrien traf. Dabei kamen 22 Kinder und sechs LehrerInnen ums Leben.

Im Parlament wurde im März dieses Jahres ein Entschließungsantrag aller Parlamentsparteien zu „Frauen und Kinder auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung“ beschlossen. „Mit diesem Antrag haben wir die Bundesregierung aufgefordert, bei der Leistung humanitärer Hilfe die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Frauen zu berücksichtigen“, erklärt Kucharowits.

Die Abgeordneten setzen sich weiters dafür ein, dass Frauen und Kinder, die Opfer von Menschenhandel oder anderer Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt und Missbrauch geworden sind, Zugang zu Schutz- und Hilfsmaßnahmen u.a. im Einklang mit der „Istanbul Konvention“ erhalten. (Schluss) kg/sc

