„Bürgeranwalt“ am 29. Oktober: Reform bei Sachwalterschaft

Außerdem: „Nachgefragt – Körberlgeld für Gemeinde?“ und unbenützbare Eigentumswohnung

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 29. Oktober 2016, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Reform bei Sachwalterschaft

Bei der Volksanwaltschaft häufen sich Beschwerden zum Thema Sachwalterschaft. Angeblich wird zu rasch und zu oft besachwaltet. Kritisiert werden auch Rechtsanwälte, die Hunderte Betroffene betreuen sollten, dies aber angeblich nur mangelhaft tun. Über eine bevorstehende Gesetzesreform diskutiert Justizminister Wolfgang Brandstetter mit Volksanwältin Gertrude Brinek.

Nachgefragt: Körberlgeld für Gemeinde?

Familie N. aus Wilhering in Oberösterreich hat ein Haus mit Garten und einer kleinen Gartenhütte darauf. Das Haus steht im Bauland, der Garten im Grünland. Im Jänner bekam die Familie ein Aufforderungsschreiben, wonach die Gartenhütte zu entfernen sei. Es sei denn, man zahlt für eine Umwidmung des Gartens in Bauland einen sogenannten „Infrastrukturkostenbeitrag“. Muss Familie N. bezahlen?

Unbenützbare Eigentumswohnung

Eine Familie aus Landeck in Tirol sah sich gezwungen, wegen ständiger Geruchsbelästigung aus ihrer Wohnung auszuziehen. Schuld daran sei der nicht sachgemäß eingebaute Öltank des Nachbarn. Beschwerden beim Bürgermeister und der Bezirkshauptmannschaft hätten nicht viel gebracht. Bringt der Weg an die Öffentlichkeit eine Lösung?

