Das neue Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene „Frag die AK.“

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Wieviel Geld muss mir die Firma im zweiten Lehrjahr zahlen? Was soll ich beachten, wenn ich daheim ausziehen und eine eigene Wohnung haben will? Ich habe im Internet etwas gekauft, das mir nicht gefällt – kann ich es zurückschicken? Jugendliche und junge Erwachsene haben spezielle Fragen, Sorgen und Bedürfnisse. Um sie kümmert sich die AK ab sofort ganz gezielt mit einem neuen Serviceangebot über das Handy oder Tablet.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 4. November 2016, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, möchten wir Ihnen das neue Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene: „Frag die AK.“ in lässiger Atmosphäre vorstellen und aktuelle interessenpolitische Themen im Zusammenhang mit 13- bis 25-Jährigen ansprechen.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und „Frag die AK“-Testimonial und Performance-Tänzerin Silke Grabinger stehen als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung.

Datum: 4.11.2016, um 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



