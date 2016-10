SP-Wagner: Rechnungshof-Rohbericht wird für billigen Populismus benutzt

Generaldirektor-Gage unter jener des Vorgängers, durch Beratungskosten konnte Kostendämpfung erreicht werden

Wien (OTS/SPW-K) - "Obwohl es sich bei den medial kolportierten Informationen um einen Rohbericht handelt, springt die Opposition bereits auf und lässt damit keine Gelegenheit aus, gegen den KAV und die Gesundheitsstadträtin zu wettern", reagiert SPÖ-Gemeinderat Kurt Wagner.

"Wie bei jedem anderen Rechnungshofbericht auch, wird auch hier der KAV eine umfassende Stellungnahme abgeben. Das entspricht auch dem üblichen Prozedere, das weiß die Opposition natürlich zur Genüge."

Entbehrlich findet der Gemeinderat die Diskussion über die Höhe der KAV-Gagen. "Hier wird auf billigste Art und Weise versucht, politisches Kleingeld zu schlagen. Die Stadträtin hat das Gehalt nicht verhandelt, dafür ist die Magistratsdirektion zuständig. Die Gage des jetzigen Generaldirektors liegt im Übrigen unter der, seines Vorgängers, und ist der Opposition seit Antritt von Janßen bekannt, da ja der Vertrag auch in der gemeinderätlichen Personalkommission beschlossen wurde. Auch hat GD Janßen im Gegensatz zu seinem Vorgänger keinen Anspruch auf eine Beamtenpension oder Abfertigung. Er darf auch keine Ordination nebenbei führen. Wesentliche Änderungen, die von der Opposition ignoriert werden, um weiter gegen die KAV-Führung zu wettern", so Wagner.

Der Kritik an den Beratungskosten entgegnet Wagner, dass man hier auch den Nutzen solcher Kosten sehen muss. "Beratungskosten sind dann sinnvoll, wenn sie dem Unternehmen auch etwas bringen. So konnte etwa durch das 2013 gestartete Projekt SOUND, dessen Ziel ein sinnvoller, preisbewusster, wirtschaftlicher und damit nachhaltiger Einsatz der Sachmittel ist, eine Kostendämpfung neben den angefallenen Kosten von 22,9 Mio. Euro von mehr als 100 Mio. Euro erreicht werden", erklärt der Gemeinderat.

Anzumerken sei außerdem, dass es in einem Unternehmen mit der Größe und der Komplexität des Wiener Krankenanstaltenverbundes üblich sei, fallweise zusätzliche fachliche Unterstützung, Kompetenz und Expertise in Anspruch zu nehmen. "Der KAV ist ein Unternehmen mit rund 30.000 MitarbeiterInnen und einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro pro Jahr. Selbstverständlich braucht es bei einem Unternehmen dieser Größe ein sorgfältiges Wirtschaften, um die Qualität im Gesundheitsbereich weiterhin hoch zu halten", schließt der Gemeinderat.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at