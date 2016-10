EANS-News: PI Power International Limited / Ordentliche Hauptversammlung nimmt alle Anträge einstimmig an

Jersey/Wien, 28. Oktober 2016 - In der gestern in Jersey abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der PI Power International Limited (in Liquidation) (,,PI" oder das ,,Unternehmen") wurden alle Punkte der Tagesordnung einstimmig angenommen.

Da die Satzung der PI festlegt, dass jeder Direktor bei jeder ordentlichen Hauptversammlung zurückzutreten hat, hat sich das derzeitige Board of Directors einer Wiederwahl gestellt. James Shinehouse, Richard Boléat, George Baird und Murdoch McKillop wurden als Direktoren, James Shinehouse auch als Managing Director der PI, wiedergewählt.

Die ordentliche Hauptversammlung genehmigte zudem den Jahresabschluss der PI, den Directors' Report und den Bericht des Abschlussprüfers für den Zeitraum vom

1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2015. Grant Thornton Unitreu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Wien, wurde zum Abschlussprüfer wiederbestellt.

Weitere Informationen über PI Power International Limited (in Liquidation) finden Sie unter: www.powerinternational.eu

