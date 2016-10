Lockl: Rechtsextremen-Kongress schadet Ansehen Österreichs in der Welt

"Erklärungsbedarf bei FPÖ-Präsidentschaftskandidat Hofer: Warum nimmt sein Wahlkampfleiter an derartigem Treffen teil?"

Wien (OTS) - "Welches Signal möchte Norbert Hofer wenige Wochen vor der Bundespräsidentschaftswahl aussenden, wenn sein Wahlkampfleiter morgen in Linz in führender Rolle als einer der Hauptredner bei einem Rechtsextremen-Kongress auftritt?", ortet der Obmann des Vereins "Gemeinsam für Van der Bellen", Lothar Lockl, "Klärungs- und Erklärungsbedarf" beim FPÖ-Präsidentschaftskandidaten. Hofer, erinnert Lockl, hat schon im Juni beim "Patriotischen Frühling" Marine Le Pen die Hand geküsst, deren Ziel die Zerstörung der EU ist. Zuletzt hat sein Parteiobmann für Österreich einen Bürgerkrieg herbeigeredet und ausgerechnet am Nationalfeiertag eine Hymne des Dichters des "Hakenkreuzliedes" Ottokar Kernstock gepostet.

"Österreich ist als UNO-Standort ein Land mit großer aussenpolitischer Tradition, ein Land des Brückenbaus, ein Ort des Dialogs. Die Abhaltung von Rechtsextremen-Kongressen, deren Ziel es ist, die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben und neue Gräben in Europa aufzureißen, ist nicht im Interesse unseres Landes. Österreichs Ansehen in Europa und der Welt wird mit derartigen Treffen Schaden zugefügt, es schadet der exportorientierten Wirtschaft, dem Image Österreichs als Tourismusland und den heimischen Arbeitsplätzen. Österreich darf auch in Zukunft kein Veranstaltungszentrum für Rechtsextreme werden, sondern soll ein anerkannter Partner auf der außenpolitischen Weltbühne bleiben", appelliert Lockl.

