ORF SPORT + mit Karate-WM Linz 2016 und Erste Bank Open

Am 29. und 30. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 29. Oktober 2016, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Karate-WM Linz 2016 um 9.30, 11.55 und 18.00 Uhr (zeitversetzt) sowie von den Semifinalspielen bei der Erste Bank Open um 13.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 11.15 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der Lotterien-Gala „Nacht des Sports“ – Backstage um 20.15 Uhr und von den Semifinalspielen bei der Erste Bank Open um 20.30 Uhr sowie das „Formula-E-Magazin“ 2016/17 um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragung von der Karate-WM Linz 2016 um 9.00 und 12.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 11.30 und 14.30 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 14.00 Uhr, die Höhepunkte vom Red Bull Air Race Las Vegas 2016 um 19.00 Uhr, vom HLA-Topspiel HC Linz AG – Sparkasse Schwaz Handball Tirol um 20.15 Uhr, vom Finale bei der Erste Bank Open um 20.30 Uhr, vom Box-WM-Kampf Eva Voraberger – Eileen Olszewski um 22.15 Uhr, von der Porsche Supercup Series Austin 2016 um 22.30 Uhr und vom Formel-E-Rennen Hongkong 2016 um 22.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 30. Oktober.

Mehr als 2.000 Aktive und Betreuer aus rund 135 Nationen werden die Linzer Tips-Arena bei der Karate-Weltmeisterschaft vom 25. bis 30. Oktober zum Beben bringen. Bei diesem Megaevent geht es um 16 Goldmedaillen. Unter den Favoriten sind auch Österreichs Europameisterinnen von 2015, Bettina Plank und Alisa Buchinger. Kommentator ist Thomas Hölzl, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Simon Klausberger.

Weltklassetennis wird bis 30. Oktober in der Wiener Stadthalle beim Erste Bank Open 500 geboten. Der ORF überträgt in ORF SPORT + und ORF eins insgesamt mehr als 52 Stunden live. Die Semifinalspiele und das Finale kommentiert Oliver Polzer mit Kokommentator Clemens Trimmel, Bernhard Stöhr moderiert am Samstag und Sonntag. Regie führt Manfred Kuderna.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 28. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at