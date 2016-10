Die “Hall of Fame“ unternehmerischer Spitzenleistungen in den USA

Die WirtschaftsOskar-Gewinner 2011-2016: Von ALPLA bis voestalpine

Wien (OTS) - Der USA-Biz-Award, der so genannte WirtschaftsOskar für Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen in den USA ist eine Plattform für herausragende Geschichten österreichischer Unternehmen in den USA und wird seit 2011 vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in mehreren Kategorien vergeben. „Ziel des WirtschaftsOskar ist es, die Story der Spektakulären, der Trendsetter, der Investoren, der Innovatoren, der Marktdurchdringer und der Startup Stars zu erzählen. Zu den Gewinnern gehören Kleinstunternehmen ebenso wie börsennotierte Konzerne“, so Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles.

Im Februar 2017 wird der WirtschaftsOskar vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles zum siebten Mal vergeben. Die formlose Anmeldung läuft bis 5. Dezember beim AußenwirtschaftsCenter Los Angeles (losangeles@wko.at).

Die Hall of Fame der WirtschaftsOskar-Gewinner :

Der Erste

2011: Doppelmayr Cable Car erhielt den Auftrag zum Bau der Verbindung vom Flughafen Oakland zum Coliseum und setzte sich gegen stärkste Konkurrenz durch.

Die Spektakulären

2012: Lenzing AG lieferte den Kunstrasen für das 1,2 Mrd. USD teure und 100.000 Zuschauer fassende Cowboys-Stadium in Texas, in dem das größte Sportereignis der Welt, der Super Bowl, ausgetragen wurde. 2013: CAMCAT-Systems lieferte die ferngesteuerten Hitech-Kameras, die in der US-Präsidentschaftswahlnacht dem TV-Sender NBC spektakuläre Bilder vom Rockefeller Plaza in New York ermöglichten.

2013: Red Bull - Mega-Spektakulär war die Stratos Mission, mit der Felix Baumgartner und Red Bull Weltraum-Geschichte schrieben.

2014: Runtastic - Google wählte runtastic für die Präsentation seines neuen Nexus 7 Tablets und wurde zur Nr.1 Fitness App gewählt.

2015: Doka - die innovative Selbstkletterschalung kam bei der Errichtung des höchsten Wohngebäudes der westlichen Hemisphäre in New York City zum Einsatz, ebenso bei der Verschalung der Türme des World Trade Center in NYC, der höchsten Brücke in Virginia, der Tunnelröhre unter dem Elizabeth River, einer Eisenbahnbrücke in Portland und eines Luxusgebäudes in Honolulu.

2016: STEYR MOTORS gelang es, im US-Verteidigungssektor den Auftrag zur Ausrüstung einer Flotte von 400 Patrouillenbooten der U.S. Navy zu gewinnen.

Die Trendsetter

2012: S.O.L.I.D errichtete die weltgrößte Anlage zur solaren Kühlung in der Desert Mountain High School in Phoenix, Arizona.

2013: Frequentis AG rüstet die NASA-Bodenstationen mit Frequentis-Sprachkommunikation aus. Bei der erfolgreichen NASA-Marslandung der Raumsonde „Curiosity“ war Frequentis mit Kontrollunterstützung dabei.

2014: entec biogas gmbh baute in Oregon die erste Speiseresteanlage dieser Art in den USA, und brachte mit einer weiteren Biogas-Anlage in Florida die beiden ersten großen Anlagen in den USA ans Netz. 2015: Getzner Werkstoffe GmbH lässt die Metro in New York City mit einer elastischen Lagerung des Fahrweges leise dahingleiten und installierte die bisher größte vollflächige Fundamentlagerung in den USA in einer öffentlichen Schule. Eines der renommierten Referenzprojekte ist die schwingungstechnische Entkoppelung des 130 m hohen 'Rushmore' Gebäudes in NYC.

Die Investoren

2012: ams AG kaufte um 220 Millionen Euro den texanischen Chiphersteller Taos.

2013: voestalpine AG startete in Corpus Christi, Texas mit dem Bau der weltgrößten Direktreduktionsanlage. Zusätzlich ging ein 50 Millionen Euro teures Automotive-Zulieferwerk in Georgia in Betrieb. 2014: ALPLA investierte 2013 über 54 Millionen USD in Fertigungsstätten in Kentucky und Missouri, sowie in den Ausbau der Produktion in fünf Bundesstaaten.

2015: FACC AG ist Spezialist für technologisch anspruchsvolle Leichtbaulösungen in der internationalen Zulieferindustrie und startete in Wichita eine Hightech Investition. In der Rekordzeit von nur drei Monaten nahm das Werk den Betrieb auf, das auf die Umrüstung von Flugzeugen auf treibstoffsparende Split Scimitar Winglets spezialisiert ist.

Startup Stars

2012: Lixto Software GmbH startete mit "GoSiliconValley" die US-Marktbearbeitung. Nach Meilensteinen wie der Ernennung zum Key Innovator in der US-Reiseindustrie und der Gewinnung der weltgrößten Hotelkette Best Western Hotels als Kunden des Lixto Pricing System wurde das Wiener Unternehmen von McKinsey & Company gekauft.

2013: Blue Monkeys GmbH unterstützt mit seinem Online Tool KMU im Rechnungswesen. Der Teilnehmer der "GoSiliconValley"-Technologieinitiative erhielt mit der neu gegründeten US-Niederlassung Everbill in der Rekordzeit von zwei Monaten eine Venture Capital Finanzierung.

2015: opvizor GmbH konnte in den USA für seine Sicherheits-Software zur Prävention von Ausfällen 2,15 Mio. USD an Risikokapital einsammeln. Der „GoSiliconValley“-Teilnehmer gewann in kurzer Zeit vier bedeutende US-Kunden, darunter ein weltweit bekanntes Healthcare Unternehmen.

Die Innovatoren

2012: FACC schrieb mit Aerospace-Gigant Boeing und dem zur Hälfte aus modernen Verbundstoffen bestehenden Dreamliner 787 Flugzeuggeschichte.

2013: Anger Machining GmbH - Dank dem Innovationsführer in der Fertigungsprozessindustrie erholte sich das größte Getriebewerk Nordamerikas und liefert branchenführende Acht- und Neungang-Getriebe an Chrysler.

2014: Otto Bock Health Care Products GmbH ist Marktführer für mechatronische Kniegelenke und führte das Genium X3 Kniegelenk als Weltneuheit in den USA ein.

2015: TTTech Computertechnik AG war beim Jungfernflug des NASA Orion Raumschiffs mit seiner hochzuverlässigen Netzwerktechnologie TTEthernet mit an Bord. TTTech Technologie kommt auch im Boeing Dreamliner für die Steuerung der Kabinendruckregelung zum Einsatz. 2016: EVG ist Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen zur Bearbeitung von Siliziumwafern. Mit EVG-Anlagen werden für renommierte Smartphone Hersteller Module produziert. EVG wurde in Kalifornien im Rahmen des MEMS & Sensors Innovation Awards als „Supplier of the Year“ ausgezeichnet.

Die Marktdurchdringer

2012: PIDSO Propagation Ideas & Solutions GmbH gelang es im größten Markt für unbemannte Flugobjekte Aufträge für die Konzeption eines neuen Antennendesigns und die Entwicklung tragbarer Antennen an Land zu ziehen.

2013: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) ist Weltmarktführer für Hochpräzisionsteile für die Oilfield Service Industrie und die Nr. 1 in den USA mit seinen Hochleistungsmotoren und Zirkulationstools.

2014: Geislinger GmbH ist Markt - und Innovationsführer für Drehschwingungstechnologie. 80% der Fracking-Pumpensysteme haben Geislinger Kupplungen montiert, die die Lebensdauer der 'Frac-Pumpen' von ursprünglich 500 auf über 10.000 Stunden erhöhen.

2015: Siemens Aktiengesellschaft Österreich festigte durch den spektakulären Großauftrag der Stadtverkehrsbehörde San Francisco seine Marktposition: 175 Stadtbahnwagen werden im Wert von 648 Mio. USD geliefert. Einschließlich der Option über weitere 85 Wagen ist dies der größte Auftrag für Nahverkehrsfahrzeuge, der in den USA jemals vergeben wurde.

2016: SKIDATA ist die Nr.1 in den USA für Zugangssysteme bei Parkplätzen, Flughäfen und Schiliften. 25 Loyalty-Lösungen wurden in Top Sportclubs installiert und Aufträge für Parkzutrittssysteme an Flughäfen sowie in renommierten Schigebieten gewonnen. Zwei US-Unternehmen sowie die Parktechnologie von 3M wurden gekauft und ein F&E-Zentrum in Dallas/Texas eröffnet.

Die Spezial-WirtschaftsOskar

2013: WEGA Film Vienna gewinnt in der eigens dafür geschaffenen Sonderkategorie „Oscar“. Die Produktionsfirma von Michael Hanekes Film „Amour“ wurde von der Academy in der Oscar-Königskategorie „Bester Film“ nominiert. Die Rekord-Nominierung von Michael Hanekes Film in fünf Kategorien wird schwer zu übertreffen sein.

2015: Die österreichische Schiindustrie erzielte bei der Ski-WM in Vail/Beaver Creek eine weltmeisterliche Medaillen-Ausbeute und gewinnt in der Sonderkategorie „Marken-Weltmeister“. Insgesamt wurden mit österreichischen Skiern 30 von 48 Medaillen gewonnen: 11x Gold, 8x Silber und 11x Bronze. (PWK803/BS)

