Kürbisfest am Himmel: Anreise mit Öffis empfohlen

Wien (OTS) - Am 29. und 30. Oktober findet wieder das von privater Seite veranstaltete Kürbisfest am Himmel (1190 Wien, Himmelstraße/Höhenstraße) statt. Da es in der unmittelbaren Umgebung nur äußerst eingeschränkte Parkmöglichkeiten gibt, wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zu beiden Seiten der Höhenstraße gilt ein absolutes Halte- und Parkverbot und das ungehinderte und sichere Passieren sowohl der öffentlichen Linienbusse wie auch der FußgängerInnen muss unbedingt gewährleistet sein. Daher wird nachdrücklich empfohlen, die Anreise nicht mit dem eigenen KFZ zu unternehmen, um mögliche Unannehmlichkeiten durch den Mangel an Stellplätzen oder gar Strafmandate zu vermeiden. Weitere Informationen zur Örtlichkeit können auf der Webseite des privaten Veranstalters (www.himmel.at) abgerufen werden.

