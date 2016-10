Korun begrüßt Ermöglichung gemeinnütziger Tätigkeiten von Schutzsuchenden

Grüne: Win-win-Situation für Gemeinden und Schutzsuchende

Wien (OTS) - Nach längeren Diskussionen in der Bundesregierung scheint diese nun eine Liste von mehreren gemeinnützigen Tätigkeiten von Asylsuchenden für Gemeinden beschlossen zu haben. "Ich begrüße die Einigung darauf, Gemeinden bei der Erledigung einer Reihe von sinnvollen Tätigkeiten wie etwa Landschafts- und Friedhofspflege oder Grätzelfeste zu unterstützen. So wird es auch möglich, dass Schutzsuchende zumindest ein paar Stunden in der Woche einer Tätigkeit nachgehen können, die ihren Alltag strukturiert", reagiert die Grüne Menschenrechts- und Integrationssprecherin Alev Korun erfreut. Das beuge monatelanger Untätigkeit und daraus resultierenden psychischen Problemen vor.

Korun: "Was die Bezahlung betrifft, ist mein Vorschlag, die bewährte Praxis und den Beschluss aus der Verordnung des Innenministeriums aus dem Jahr 2004 von bis zu fünf Euro beizubehalten. Die Gemeinden sind damit bisher gut gefahren. Es sollte ihnen von der Bundesregierung ermöglicht werden, eine pragmatische Lösung zu finden, damit gemeinnützige Arbeit im sicheren Rechtsrahmen ohne weiteren monatelangen Streit stattfinden kann."

