websLINE setzt auf der GAST-Messe erneut Schwerpunkt-Tage: Bewährtes & Neuentwickeltes für die Ferienhotellerie

Vom 5. bis 9. November präsentiert die Internet- & Marketingagentur websLINE ihr innovatives Leistungsspektrum im Rahmen der GAST-Messe im Messezentrum Salzburg.

Salzburg (TP/OTS) - Auch auf der diesjährigen GAST zeigt die Internetagentur websLINE fulminant Präsenz. An den Schwerpunkttagen können sich Interessierte gezielt über die Angebote der Freilassinger Webschmiede informieren.

Vorsprung an der Rezeption mit dem neuen ABM V5 Anfrage- & Buchungsmanagement

Die im Haus entwickelten Softwaremodule integrieren sich nahtlos in die Webseitenoberfläche und zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Perfekt abgestimmte Systeme sind der Grundstein für jeden erfolgreichen Webauftritt. Mit dem ABM-Buchungssystem mit innovativem "Rezeptions-Cockpit", oder dem hauseigenen Andromeda Gutscheinsystem, legt die Agentur einmal mehr die Latte hoch, wenn es um innovative und leistungsstarke Technik-Komponenten geht. Denn der beste Online Auftritt ist nur so gut wie die Technik die im Hintergrund arbeitet.

Webdesign und Onlinemarketing mit Zukunft

Die websLINE-Webdesigner und Onlinemarketing-Profis geben unter anderem Einblick in die neuesten Trends rund um Gestaltung und Funktionalität verkaufsstarker Webseiten. Besonders die steigende Zahl von Buchungen über Mobilgeräte stellt hohe Anforderungen an Design und Benutzerfreundlichkeit von Tourismus-Webseiten. Erfahren Sie von den websLINE-Designern, wohin die Reise geht.

Schwerpunkttage

Damit interessierte Hoteliers und Betriebe ihren Besuch am websLINE-Stand (Halle2, Stand 116) ideal planen können, gibt es folgende Schwerpunkte (jeweils zwischen 09 und 15 Uhr)

* Samstag, 05.11.: Das ABM-Buchungssystem mit Rezeptions-Cockpit

Das neue ABM V5 mit Rezeptionscockpit ist ein Meilenstein und setzt Maßstäbe in punkto Anfrage- und Buchungsbearbeitung in der Hotelrezeption. „Custombboking“ – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen jedes einzelnen Hotels.

* Sonntag, 06.11.: Neue Trends im Onlinemarketing

Die websLINE-Marketingprofis stehen Rede und Antwort zu den aktuellen und künftigen Entwicklungen im Onlinemarketing.

* Montag, 07.11.: Die perfekte Hotelwebseite

Der Erfolg einer Webseite setzt sich aus einer Vielzahl von Faktoren zusammen. Welche dies sind und welchen Einfluss sie im Einzelnen haben, erfahren Sie an unserem Stand

* Dienstag, 08.11.: Online-Gutscheinverkauf im Tourismus Erfolgreicher Gutscheinverkauf basiert auf mehreren Faktoren. Benutzerfreundlichkeit und Bezahlsicherheit werden ebenso Thema sein wie die Auswahl der richtigen Software und "wie kann ich meinen Gutscheinverkauf verstärken"

* Mittwoch, 09.11.: Die Wichtigkeit von Emotion auf Ihrer Webseite Über Optik lässt sich bekanntlich streiten, jedoch ist diese ein maßgebliches Kriterium im Tourismus - wie entscheidend zeigen wir Ihnen.

Pressetermin anlässlich der GAST-Messe in Salzburg



Datum: 9.11.2016, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Messezentrum Salzburg Halle 2, Stand 116

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg



