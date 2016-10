"Die Wollnys" ab 7.Dezember mit neuen Folgen bei RTL II

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3467881

Neue Geschichten mit und über Deutschlands bekannteste Großfamilie

Start am Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Die Wollnys sind zurück! In den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" begleitet RTL II die beliebteste Großfamilie Deutschlands in ihrem turbulenten Alltag. Auch in den neuen Episoden geht es bei den Wollnys wieder heiß her. Bei der Familie steht einiges auf dem Programm: eine Reise in die Türkei, eine große Geburtstagsfeier, eine strikte Familiendiät und, siehe da, ein Heiratsantrag. RTL II zeigt die neuen Folgen der Doku-Soap rund um Deutschlands bekannteste Großfamilie ab dem 7. Dezember 2016 immer mittwochs um 20:15 Uhr.

In den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" geht es gewohnt turbulent zu: Im Türkeiurlaub bricht Streit aus, die Familiendiät wird zur Belastungsprobe und Peter und Flo entdecken die Astrologie als neues Hobby für sich.

Lavinia war unzufrieden mit ihrer Geburtstagsfeier und wünscht sich deshalb nachträglich eine große Party mit all ihren Freunden. Doch die neuen Hobbyastrologen Peter und Flo ahnen nichts Gutes, denn die Sterne versprechen einen großen Streit auf der Feier. Während der Vorbereitungen für die Las Vegas Motto Party versuchen die Jungs alles, um das bevorstehende Schicksal zu verhindern.

Mittlerweile wachsen sogar die jüngsten Familienmitglieder aus den Kinderschuhen heraus. Der zweitjüngste Wollny-Spross Estefania entwickelt auffällig schnell neue Interessen, die so gar nicht zu einer Dreizehnjährigen passen. Schnell wird klar, dass der Grund dafür ihr neuer Freund Max ist. Elffach-Mama Silvia fordert die ganze Familie auf, ihre Rolle als Beschützer und Aufklärer zu erfüllen.

Die Kameras sind auch dabei, wenn es bei den Wollnys romantisch wird:

Harald entführt seine Silvia in einen Liebesurlaub nach Paris. Der Eifelturm, Picknick an der Seine, Montmartre - in der Stadt der Liebe erlebt das schwer verliebte Paar Romatik pur. Und Harald hat sich noch eine ganz besondere Überraschung für seine Traumfrau überlegt...

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird produziert von Joker Productions in Köln.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" ab Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Martin Blickhan

089 - 64 185 6500

martin.blickhan @ rtl2.de