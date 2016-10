Rüdiger Pressler ist Alumnus des Jahres 2016 der FHWien der WKW

Im festlichen Rahmen der „Nacht der FHWien der WKW“ wurde Rüdiger Pressler von Gästen aus Wissenschaft und Wirtschaft zum Alumnus des Jahres 2016 gewählt.

Wien (OTS) - Am 21.10.2016 feierten die rund 300 geladenen Gäste aus Wissenschaft und Wirtschaft die „Nacht der FHWien der WKW“ im festlichem Ambiente des Novomatic Forums. Höhepunkt des Abends war die Wahl zur/zum Alumna/Alumnus des Jahres. Der Titel „Alumnus des Jahres 2016“ ging heuer an Rüdiger Pressler, Head of Finance bei AMAG Austria Metall AG und Absolvent des Instituts für Unternehmensführung.

Die diesjährige Veranstaltung war eine besondere – denn Alumni&Co, das Netzwerk der FHWien der WKW, feierte sein 10-jähriges Jubiläum. Durch den Abend führte Nicola Löwenstein (Servus TV) und DJ Stuart Freeman (Radio FM4) sorgte mit cooler Musik für eine tolle Party-Stimmung. Der Abend stand ganz im Zeichen der Vernetzung von AbsolventInnen, Wirtschaftspartnern, MitarbeiterInnen, aber auch Studierenden der FHWien der WKW. Das Netzwerk zählt über 600 Mitglieder und führt jährlich zahlreiche Veranstaltungen und Get-together durch.

Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Awards für die/den Alumna/Alumnus des Jahres 2016. Durch seine großartige Präsentation konnte Rüdiger Pressler das Publikum schlussendlich von sich überzeugen.

„Meine Neugier, der Wille fortwährend zu lernen, Dinge positiv zu verändern, offen und respektvoll auf Menschen zugehen – diese Kombination prägt meinen Beruf, meine Lehrtätigkeit und mein Privatleben. Neben Familie und Beruf war das berufsbegleitende FH-Studium zwar eine große Herausforderung. Es hat mir nach Abschluss aber beruflich Chancen eröffnet, die sonst nicht gegeben gewesen wären,“ so Pressler, der Absolvent des Instituts für Unternehmensführung und seit 2011 Head of Finance bei AMAG Austria Metall AG ist.

Mit dem Award wird jedes Jahr eine Absolventin bzw. ein Absolvent der FHWien der WKW für einen beeindruckenden beruflichen Werdegang und persönliche Karriereentwicklungen ausgezeichnet.

Fotos zum Download: http://bit.ly/2eJ9xs0

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Schalek, MSc, EMBA

Head of Corporate Communication & Marketing and Alumni&Co,

Press Officer

Tel.: +43 (1) 476 77-5731 Mobil: +43 690 40 476 035

susanne.schalek @ fh-wien.ac.at