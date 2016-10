Kooperation von FOX und RTL II zum Start von "The Walking Dead" wird fortgesetzt

- Nach der erfolgreichen Kampagne im letzten Jahr initiieren FOX und RTL II in diesem Jahr erstmalig ein Live Game auf Facebook

- Am 2. und 4. November können Fans gemeinsam mit den YouTube- und RTL II YOU-Stars Jarow und Kurono in die Beißer-Welt eintauchen

Sendetermine "The Walking Dead":

Staffel 1-5 täglich derzeit ab 23:15 Uhr bei RTL II

Staffel 6 ab 5. November samstags um 22:15 Uhr (deutsche Free-TV-Premiere) bei RTL II

Staffel 7 (Deutschlandpremiere) montags um 21:00 Uhr auf FOX

Anlässlich der Ausstrahlung der sechsten und siebten Staffel von "The Walking Dead" setzen RTL II und FOX ihre erfolgreiche Kooperation aus dem letzten Jahr fort. Im Mittelpunkt der diesjährigen Social-Media-Marketingkampagne stehen die Fans. Sie können erstmals in Deutschland interaktiv an einem Live Game auf Facebook teilnehmen und so mitten in die Welt der Beißer eintauchen.

Die YouTube-Stars Jarow und Kurono, die auch bei RTL II YOU eine eigene Sendung haben, spielen live am 2. und 4. November jeweils ab 16:00 Uhr: Sie sind gefangen in einer postapokalyptischen "The Walking Dead"-Welt voller Beißer und werden jeweils plötzlich von ihren Mitstreitern getrennt. Ihre Mission ist es, den Weg zurück zur Gruppe zu finden. Diesen Kampf ums Überleben können die Fans nicht nur live mitverfolgen, sondern in Echtzeit dabei sein und die Handlungen der beiden beeinflussen. Denn sie wissen mehr als die YouTuber und können ihnen mit ihren Tipps helfend zur Seite stehen. Wird die Mission erfüllt, hat jeder Helfer die Chance, 5.000 Euro zu gewinnen. Fans können über die Facebook-Kanäle von FOX (www.facebook.com/foxchannel.de) und RTL II (www.facebook.com/rtl2.de) an diesem einzigartigen Ereignis teilnehmen.

Zusätzliche Erwähnung findet das Live Game bei RTL II YOU, dem neuen Online-Angebot von RTL II. Jarow und Kurono thematisieren das Live-Game in ihrer Sendung "Let's Watch mit Jarow und Kurono".

"Mit dieser Kooperation sprengen wir nicht nur die Grenzen zwischen Free- und Pay-TV, sondern beziehen auch die Fans direkt mit ein. Jeder kann mitmachen und so ein Teil seiner Lieblingsserie werden. So machen wir 'The Walking Dead' für eine breite Fanbase direkt erlebbar", sagt Karin Zipperling, Director Marketing & Creative Services bei Fox, zur Kooperation.

Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation bei RTL II: "Mit dem postapokalytisch anmutenden Live Game starten wir zum zweiten Mal eine außergewöhnliche Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Fox. Die Fans können sich auf ein exzeptionelles und interaktives Online Live Game freuen. Hierfür schaffen wir eine eigene Welt, in der das Geschehen interaktiv gesteuert werden kann."

Für Konzeption und Realisation der Kampagne sind Social Media Director Katrin Kilianski und Creative Director Lars Joseph von der Hamburger Kommunikationsagentur achtung! verantwortlich.

Über "The Walking Dead":

"The Walking Dead" basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender, die sich nach einer Zombie-Apokalypse unter der Führung des Polizisten Rick Grimes auf die Suche nach einem sicheren Zufluchtsort macht. Die Stars der Serie sind Andrew Lincoln als Rick Grimes, Steven Yeun als Glenn, Norman Reedus als Daryl Dixon, Chandler Riggs als Carl, Lauren Cohan als Maggie, Danai Gurira als Michonne, Melissa McBride als Carol, Sonequa-Martin Green als Sasha und Michael Cudlitz als Abraham. Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero und Tom Luse sind ausführende Produzenten der Serie.

Über FOX:

Fox ist ein Seriensender und die erste Adresse für alle Fans von Drama, Crime, Horror, Fantasy und Science Fiction in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die deutschen TV-Premieren von Erfolgsserien wie "The Walking Dead", "Mad Men" und "Wayward Pines" fanden auf Fox statt. Der Seriensender gehört mit über 6,7 Millionen Haushalten zu den am besten verbreiteten deutschsprachigen Pay-TV-Sendern überhaupt. In Deutschland ist Fox über Sky, Deutsche Telekom, Vodafone Kabel Deutschland, Unitymedia, M7 und Vodafone zu abonnieren, in der Schweiz über UPC Cablecom, Swisscom/Teleclub und in Österreich über Sky, UPC Austria und A1 Telekom Austria. FOX Networks Group ist ein Tochterunternehmen der 21st Century Fox. Das Medienunternehmen betreibt und vertreibt weltweit über 300 Pay-TV-Sender in 45 Sprachen und erreicht damit 1,7 Milliarden Zuschauer. In Deutschland betreibt das Unternehmen die Sender Fox, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo people und Baby TV. Der Deutschland-Sitz ist München.

Über RTL II:

RTL II ist seit 1993 on air und hat ein Team von 200 Mitarbeitern. Der TV-Werbezeitenvermarkter EL CARTEL MEDIA ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Senders und beschäftigt 40 Festangestellte. Die Doku-Soaps bei RTL II zeigen hautnah das echte Leben. Daily Soaps begeistern die Zuschauer über Mediengrenzen hinweg. Hinzu kommen erstklassige Serien und Kinohighlights. Für journalistische Kompetenz stehen hochwertige Reportagen und Magazine sowie ein modernes Nachrichtenkonzept. Das 2016 gestartete Programm RTL II YOU für 14-bis 25-Jährige verbindet Live-TV mit On-Demand-Funktionen und Interaktion.

