Neues Pharmaziestudium an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Einladung zur Pressekonferenz

Pressekonferenz - Neues Pharmaziestudium an der Paracelsus

Medizinischen Privatuniversität



Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität bietet ab 2017 ein

innovatives, praxisbezogenes Pharmaziestudium nach nationalen

Bedürfnissen und internationalen Maßstäben an. Das Curriculum wurde

in Kooperation mit dem Österreichischen Apothekerverband mit dem

Ziel entwickelt, handlungskompetente Pharmazeuten auszubilden, die

für die Anforderungen des Marktes, der pharmazeutischen Praxis und

der Forschung bestmöglich gerüstet sind. Wir freuen uns, Ihnen das

Studium und seine Besonderheiten in einem Pressegespräch

vorzustellen.



Ihre Gesprächspartner sind:



Univ.-Prof. Dr. Herbert Resch

Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität



Dr. Wilfried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg und Ressortleiter Bildungswesen



Mag. pharm. Thomas Veitschegger

Vizepräsident des Österreichischen Apothekerverbandes



Dr. Jan Oliver Huber

Generalsekretär Pharmig – Verband der pharmazeutischen Industrie

Österreichs



Dr. Michael Nake

Kanzler der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität



Datum: 7.11.2016, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Unternehmenskommunikation,

Sabine Ritzinger, sabine.ritzinger @ pmu.ac.at, Tel. 0699/14420044

und jutta pint communications, Mag. Jutta Pint, office @ juttapint.com, Tel. 0664/5350722