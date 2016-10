Patricia Jaqueline lädt ein zum Glotzen

Die lustigen "Glotzis" führen durch diese außergewöhnliche Ausstellung

Wien (OTS) - Das 12-jährige Ausnahmetalent zeigt in einer weiteren Ausstellung einen Querschnitt ihrer beeindruckenden Werke.

In den weitläufigen und hellen Räumlichkeiten dieser Location werden nicht nur die Werke, in verschiedenen Techniken und Materialien zu beglotzen sein, sondern auch ihre selbst kreierten Orakel-, Kunst-und Motivationskarten, "Glotz in die Zukunft" für die junge Generation.

Mit über 50 Kunstwerken in ihrer siebten Einzelausstellung zeigt die junge Künstlerin vor allem in ihren Lieblingsmotiven, den Tieren ihr Können. Auch aus ihrer umfangreichen Serie - Doodles ist das noch nicht vollendete Werk "Doodlemania", neben ihrem erst vor kurzem prämierten Kunstwerk "Doodle O." zu besichtigen.

Laudator der Vernissage ist der österreichische Regisseur, Theaterdirektor und Träger des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst, Herr Reinhard Auer.

Ausstellung vom 21.12. bis 31.12.2016



Datum: 21.12.2016, 18:30 - 21:00 Uhr



Ort:

Artopia - Kunst im Hinterhof durch das Tor in den Hof

Wiedner Hautstraße 46, 1040 Wien



Url: http://www.patriciajaqueline.at



