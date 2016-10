Donaustadt: Stadl-Konzert der Band „The Turnarounds“

Wien (OTS/RK) - Ab sofort vergibt die Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ für das Konzert der Kapelle „The Turnarounds“ am Samstag, 5. November, kostenlose Karten. Die Combo musiziert ab 19.00 Uhr in der Veranstaltungsstätte „Kultur-Stadl Eßling“. Mitreißende Titel aus den 20er-Jahren stehen ebenso auf dem Programm wie Raritäten und Schmankerln aus der „Swing- und Pop-Welt“. Die neuen Arrangements der Lieder des jungen Ensembles können sich hören lassen. Zählkarten für den beschwingten Musik-Abend im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96): Telefon 774 80 72. Karten-Reservierungen per E-Mail:

reservierung @ kulturfleckerl.at.

Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ gibt gerne Auskunft über dieses Konzert und spätere Kultur-Aktivitäten im rustikalen „Stadl“ in der Eßlinger Hauptstraße 96. Obfrau Angela Hannappi ist unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 zu erreichen. Kontaktaufnahme mit der Vereinsleitung via E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at.

Kapellen-Leiter Dominik Jezek (Gesang, Gitarre, Piano) und seine vier Freunde Michael Egermeier (Trompete, Percussion, Gesang), Andreas Egermeier (Bass, Gesang) sowie Ernst Jezek (Schlagwerk, Gesang) und Bernhard Pohorec (Piano, Gesang) bezeichnen ihren Stil schlicht und einfach als „fine music“. Nähere Angaben über dieses Quintett und andere beachtenswerte Musik-Projekte von Dominik Jezek („DJ“) lesen Interessierte im Internet nach:

http://theturnarounds.djsmusic.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

