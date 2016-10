Lotto: Dreifachjackpot – es geht um 4,2 Millionen Euro

Jackpot beim Joker – 400.000 Euro warten

Wien (OTS) - Wer dachte, „noch schnell“ am Mittwoch den Lotto Doppeljackpot zu knacken, um am freitägigen Weltspartag mit übervollen Händen am Bankschalter zu stehen, der wurde enttäuscht:

Denn es gab abermals keinen Sechser, mehr als 2,8 Millionen Euro bleiben im Topf, und so geht es am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit rund 4,2 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl, was sich mit jeweils rund 69.600 Euro zu Buche schlägt. Ein Oberösterreicher kreuzte dabei seinen Gewinn auf einem Normalschein an, ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hat, war per Quicktipp erfolgreich.

Joker

Beim Joker gab es ebenfalls keine Quittung mit der richtigen Kombination. Damit blieb auch hier der Gewinntopf verschlossen, und am Sonntag geht es um einen Jackpot mit rund 400.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.10.2016:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.841.215,90 – 4,2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 69.593,10 120 Fünfer zu je EUR 1.265,30 406 Vierer+ZZ zu je EUR 112,10 6.155 Vierer zu je EUR 41,10 9.115 Dreier+ZZ zu je EUR 12,40 95.262 Dreier zu je EUR 4,80 259.409 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 8 10 11 14 23 34 Zusatzzahl: 2

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26.10.2016:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 197.308,60 – 400.000 Euro warten 6 mal EUR 7.700,00 101 mal EUR 770,00 980 mal EUR 77,00 10.679 mal EUR 7,00 109.170 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 4 2 3 4 0 4

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at