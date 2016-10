Favoriten: Wienerischer Senioren-Nachmittag am 8.11.

Wien (OTS/RK) - Clemens Schaller singt und spielt beim nächsten „Senioren-Nachmittag“ am Dienstag, 8. November, ab 15.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Vom Wienerlied ist der sympathische Unterhalter fasziniert und deshalb wird er in dieser vergnüglichen Veranstaltung für reifere Semester typisch „wienerische“ Stücke vortragen. Zur Freude der Gäste bringt der Musikus ausgesuchte Lieder bekannter Komponisten, darunter Hermann Leopoldi und Gerhard Bronner, zu Gehör. Der Sänger, Pianist, Liedermacher und Wortkünstler kann auch bei Eigenkompositionen die Liebe zum „wienerischen“ Liedgut nicht verleugnen. Eintrittspreis: 3 Euro („Musikschutz“). Auskünfte: Telefon 0676/534 69 89 (ab 10.00 Uhr). Zuschriften an das auf ehrenamtlicher Basis agierende Organisationsteam des Vereines „Kultur 10“ per E-Mail:

waldmuellerzentrum @ chello.at.

www.clemensschaller.com

www.wien-favoriten.at

