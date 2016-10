Kunst und Kultur gegen Linzer Rechtsextremisten-Treffen

Proteste von Bruckner-Uni und Landestheater. Mauthausen Komitee und Antifa-Netzwerk rufen zur Demo am Samstag auf.

Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und die Doyenne des Burgtheaters, Elisabeth Orth, haben zu den Ersten gehört, von denen Landeshauptmann Josef Pühringer aufgefordert wurde, den rechtsextremen Kongress „Verteidiger Europas" aus den Linzer Redoutensälen auszuladen. Mittlerweile haben sich den Protesten hunderte Kulturschaffende angeschlossen. Unter anderem sind der Österreichische PEN-Club, die Grazer Autorenversammlung sowie die IG Autorinnen und Autoren mit einer Erklärung an

http://www.mkoe.at/kunst-kultur-linzer-rechtsextremisten-treffen) an

die Öffentlichkeit getreten. Nach dem Rektor der Linzer Kunstuniversität, Reinhard Kannonier, hat auch die Rektorin der Bruckner-Universität, Ursula Brandstätter, mit ihren Dekanen Constanze Wimmer und Thomas Kerbl den Offenen Brief des Mauthausen Komitees und des Antifa-Netzwerks an Landeshauptmann Pühringer unterzeichnet. Das Landestheater, unter dessen Dach sich die Redoutensäle befinden, wird am Wochenende mit künstlerischen Mitteln gegen die Einquartierung der Rechtsextremisten protestieren.

„Diese breite Ablehnung sollte dem Landeshauptmann, der ja auch Kulturreferent ist, zu denken geben“, betont Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ). „Die ewiggestrigen Umtriebe, die Pühringer nur aus Rücksicht auf seinen Koalitionspartner FPÖ in den Prunkräumen des Landes duldet, sind zutiefst kultur- und demokratiefeindlich.“

„Unser Netzwerk und das Mauthausen Komitee rufen zur Teilnahme an der Demo des Bündnisses „Linz gegen rechts“ auf!“, sagt Robert Eiter, Sprecher des Antifa-Netzwerks. „Am Samstagnachmittag werden in der Linzer Innenstadt tausende Menschen friedlich zeigen, dass die rechtsextremen Hetzer unerwünscht sind.“

