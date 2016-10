Körperverletzung in Wien Ottakring

Wien (OTS) - Am 26.10.2016 gegen 04.25 Uhr attackierten drei Unbekannte einen 28-Jährigen am Lerchenfelder Gürtel ein und schlugen auf ihn ein. Einer der Täter verletzte sein Opfer mit einem zerbrochenen Glasflaschenhals. Danach flüchtete das Trio. Das Opfer wiederum trat mit dem Fuß die Glastüre eines Lokals ein. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht und ist außer Lebensgefahr. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar.

