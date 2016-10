AX Trading erhält Finanzierung von 20 Millionen USD

New York (ots/PRNewswire) - Die AX Trading Group Inc. hat heute den Abschluss eines Vertrages bekannt gegeben, der eine Investition von 20 Millionen USD sichert. Die Quelle und Bedingungen der Investition wurden nicht offengelegt. Es handelt sich um die erste einer Reihe vorgesehener strategischer Maßnahmen zur Expansion der globalen Marktposition des Unternehmens.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161026/432785

Die Investition versetzt AX in die Lage, seine globale technische Präsenz nach Europa und Asien auszuweiten. Mit der firmeneigenen Technik von AX haben Marktteilnehmer auf der ganzen Welt jetzt effizient Zugang zu Liquidität und können zugleich Kosten reduzieren.

George O'Krepkie, CEO der AX Trading Group Inc. sagte: "AX ist mit diesem Kapital in der Lage, Teilnehmern auf Equity-Märkten der ganzen Welt Auktionstechnik zur Verfügung zu stellen. Diese Alternative zum herkömmlichen Handel genießt als wichtiges Werkzeug für Liquidität und Abschluss immer höhere Nachfrage. Dies gilt speziell für Ausgaben mit geringen Handelsvolumina. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde ermöglicht uns den Bau unserer Technikkapazitäten der Weltklasse in Asien."

Weitere Informationen erhalten Sie bei: George O'Krepkie CEO der AX Trading Group Inc. +1 917.262.0388 george @ axtrading.com

Über die AX Trading Group Inc.

Das AX Trading Network ist das erste "Electronic Trading Network" (ETN) auf dem Markt, mit dem institutionelle Händler in einer sicheren Umgebung aktiv Verbindung mit Gegenparteien Kontakt aufnehmen und handeln können. Im heutigen Handel, in welchem dem Markt mehr und mehr Liquidität vorenthalten wird, stellt AX institutionellen Händlern einen Weg zur Verfügung, sich aktiv an bestimmte Gegenparteien zu wenden - aber auf eine Weise, welche ihre Handelsabsichten und Identität nicht preisgibt. AX Trading LLC ist ein bei der SEC eingetragener Broker/Händler und Alternative Trading System (ATS) und Mitglied von FINRA und SIPC. AX ist zu erreichen unter +1 917-262-0388 und unter www.axtrading.com.