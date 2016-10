ÖAMTC: Erste Wintersperren

Nockalm- und Malta-Hochalm-Straße nicht mehr befahrbar Nockalm- und Malta-Hochalm-Straße nicht mehr befahrbar

Wien (OTS) - Nachdem bereits vergangene Woche die steirische Sölkpassstraße nach starkem Schneefall gesperrt wurde, folgen nun auch zwei Wintersperren in Kärnten.

Die Malta Hochalmstraße und die Nockalmstraße waren am Nationalfeiertag zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Da es in den nächsten Tagen zu weiteren Sperren kommen kann, rät der ÖAMTC den Autofahrern vor Fahrten in die Berge Informationen einzuholen.

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at