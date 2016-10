Der Marktführer der Gästebindung, Wyndham Rewards, stellt branchendefinierende Erweiterung vor; weltweit können Gäste kostenlose Übernachtungen in 25.000 Hotels, Eigentumswohnungen und Eigenheimen in Anspruch nehmen

Parsippany, New Jersey (ots/PRNewswire) - Wyndham Rewards weiß, dass Gäste bei jeder Reise unterschiedliche Anforderungen haben und gib heute sein Vorhaben bekannt, das preisgekrönte Programm auf eines der weltweit größten Gastgewerbeunternehmen, Wyndham Worldwide, auszuweiten. Dem bereits beeindruckenden Portfolio von fast 8.000 Hotels werden zunächst weitere 17.000 Eigentumswohnungen und Eigenheime hinzugefügt, bei denen man Punkte einlösen kann.

Es handelt sich um einen in der Branche einmaligen Schritt, sowohl hinsichtlich des Umfanges als auch der weltweiten Auswirkungen. Mit mehr als 120.000 Immobilien in 100 Ländern in den Bereichen Hotels, Ferieneigentum und professionell verwaltete Ferienvermietung stellt Wyndham Worldwide Reisenden etwas bereit, das kein anderer Anbieter schafft: die Chance, ihre Reisen genau so zu erleben, wie sie es sich vorstellen, unabhängig vom Standort und der Unterbringungsart. Ab sofort können die Mitglieder von Wyndham Rewards dieses einmalige und authentische Urlaubserlebnis genießen, das ein Aufenthalt in einer privaten Unterkunft bietet - von einem Natursteinhaus nahe Bordeaux oder Toulouse in Frankreich bis hin zu einem Chalet an den Pisten in Park City, Utah, oder einem Traumarchitektenhaus in Palm Springs, Kalif.

"Hotelgäste erhalten schon seit Langem Treuepunkte und es ist höchste Zeit, dass auch Gäste von Ferieneigentums- und Ferienmietobjekten belohnt werden", sagte Noah Brodsky, Head of Loyalty von Wyndham Rewards. "Wir führen neue Spielregeln ein und machen dies in bisher nie dagewesenem Umfang. Wyndham Worldwide ist anders als alle anderen Gastgewerbeunternehmen und mit dieser Ausweitung komplettieren wir das Angebot indem wir Mitgliedern Zugriff auf unsere grossartigen Ferieneigentums- und -mietimmobilien ermöglichen,."

Ab heute können Mitglieder des Wyndham Rewards Programms aus 25.000 Hotels, Eigentumswohnungen und Eigenheimen in der ganzen Welt wählen und ihre hart verdienten Punkte gegen eine kostenlose Nacht ganz einfach unter www.WyndhamRewards.com/Redeem einlösen. Für eine kostenlose Nacht in allen Wyndham Rewards Hotels benötigt man nur 15.000 Punkte und für eine kostenlose Nacht in den 17.000 neuen Möglichkeiten des Portfolios sind nur 15.000 Punkte pro Schlafzimmer und Nacht erforderlich.

Brodsky fügte hinzu: "Dies ist eine monumentale, branchendefinierende Veränderung von Wyndham Rewards. Wir wissen, dass unsere Mitglieder länger bleiben und mehr ausgeben. Und jetzt eröffnen wir unseren Mitgliedern, mit mehr Einlösemöglichkeiten als fünf unserer größten Mitbewerber zusammen, eine vollkommen neue Erlebniswelt und die Fähigkeit, genau auf ihre persönliche Anforderungen abgestimmt überall hin auf eine Art und Weise zu reisen, die ihnen entspricht. Es geht dabei darum, das volle Potenzial von Wyndham Rewards freizusetzen und unseren Mitgliedern, Eigentümern und Partnern bisher einmalige Werte zu erschließen."

In den kommenden zwei Jahren wird Wyndham Rewards weitere Immobilien aus dem Portfolio von Wyndham Worldwide hinzufügen und seinen Mitgliedern gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Punkte bei Aufenthalten in Eigentumswohnungen und Eigenheimen zu verdienen. Die Möglichkeit, Punkte mit Aufenthalten zu verdienen, ist mit den ersten 17.000 Eigentumswohnungen und Eigenheimen bereits ab Sommer 2017 geplant und neue Optionen werden schrittweise in dem Umfang hinzugefügt, wie Immobilien verfügbar werden. Die Integration des Großteils des Hotel-, Ferieneigentums- und Ferienmietportfolios von Wyndham Worldwide sollte bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Über Wyndham Worldwide

Wyndham Worldwide (NYSE: WYN) ist eines der größten Gastgewerbeunternehmen der Welt, das Reisenden Zugriff auf eine Kollektion zuverlässiger Hospitality-Marken von Hotels, Ferienobjekten und einmaligen Unterkünften bietet, darunter Ferientausch, Ferienparks und verwaltete Eigenheimvermietung. Mit einem Portfolio von insgesamt 120.000 Übernachtungsmöglichkeiten in 100 Ländern auf sechs Kontinenten laden Wyndham Worldwide und seine 38.000 Partner Menschen ein, Reisen so zu erleben, wie sie es sich vorstellen. Dies wird durch Wyndham Rewards®, das vollkommenen neu entwickelte Gästebindungsprogramm für alle seine Geschäftsbereiche, noch interessanter, das es Mitgliedern erlaubt, Punkte einfacher zu sammeln und schneller einzulösen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wyndhamworldwide.com.

