Festnahmen nach Diebstahl

Wien (OTS) - Am 25.10.2016 gegen 17.30 Uhr informierte der Detektiv eines Bekleidungsgeschäfts in der Mariahilfer Straße die Polizei, dass sich vier mutmaßliche Ladendiebe im Geschäft befinden. Mehrere Polizisten postierten sich an den Ausgängen und warteten auf die Beschuldigten. Kurz danach konnten drei der vier gesuchten Männer angehalten werden. Das Diebesgut, Bekleidung aus dem Laden, hatten sie bereits übergezogen und wollten so das Geschäft verlassen. Die Drei wurden festgenommen.

