Winterstart in Mittersill – Skigebiet Kitzbühel!

Mittersill (TP/OTS) - Die Skisaison ist eröffnet! Bereits jetzt haben die ersten Pisten und Lifte im Skigebiet Kitzbühel geöffnet. Seien Sie bei den Ersten am Berg dabei und genießen Sie die ersten Schwünge der Saison auf perfekt präparierten Pisten. Die Region rund um Mittersill bietet den südlichsten Einstieg in das legendäre Skigebiet Kitzbühel. Für das naturnahe Wintererlebnis warten im Nationalpark Hohe Tauern unzählige tief verschneiten Gipfeln.

Vom Nationalpark Hohe Tauern auf die legendäre Kitzbüheler

Der Startpunkt für den ersten Skiausflug in dieser Saison ist die Panoramabahn Kitzbüheler Alpen in Mittersill. Von Mittersill oder Hollersbach geht’s in wenigen Minuten auf die Bergstation Resterkogel und somit direkt in das weltbeste Skigebiet. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Auszeichnung „Weltbestes Skigebiet“ heuer von der renommierten Plattform skiresort.de verliehen. Für einen perfekten Skitag stehen allen Skibegeisterten rund 179 km bestens präparierte Pistenkilometer, der spektakuläre Snowpark Hanglalm sowie zahlreiche Off- Piste- Strecken und urige Hütten und Restaurants zur Verfügung. Die Höhepunkte jedes Skiurlaubes sind die Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif und in 400 Meter Höhe über das Tal schwebend eine Fahrt mit der Dreiseilumlaufbahn – Pengelstein.

Besinnlich und Traditionell

Der Mittersiller Nationalpark Adventmarkt ist der ideale Ort, um einen schönen Skitag ausklingen zu lassen. Tauchen Sie ein in eine Welt von altem Handwerk und modernen Macharten. Genießen Sie die Zeit bei einer gemütlichen Tasse Punsch und lassen Sie sich vom Advent in den Bergen verzaubern.

Termine: An den Adventwochenenden (FR, SA, SO) Pauschalangebot bereits ab EUR 229,-

Resterhöhe Special

Skifahren muss auch nicht teuer sein. Das Resterhöhe Special bietet ausgewählte Top-Liftanlagen und 5 Pistenabfahrten zum sensationellenTagespreis. Für Pistenspaß am Resterkogel bietet die Bergbahn Kitzbühel die Tageskarte im

„Resterhöhe Special“ für Kinder und Jugendliche schon um besonders attraktive EUR 10,- bzw. EUR 16,- und für Erwachsene um EUR 34,00 oder die Nachmittagskarte für Erwachsene um € 30,00 an.

Unser Angebot – Entfliehen Sie für ein paar Tage dem Alltag und nutzen Sie unser Winterstart „So lässt sich‘s Leben “ – Angebot:

3 Übernachtungen mit Frühstück in der Region Mittersill-Hollersbach- Stuhlfelden

2-Tages-Skipass der Bergbahn AG Kitzbühel

1 Eintritt der Nationalparkwelten Mittersill

Ab EUR 199,- pro Person, Gültig im Zeitraum: 22. Oktober 2016 bis 17. April 2017

Rückfragen & Kontakt:

Mittersill Plus GmbH

5730 Mittersill, Stadtplatz 1

Tel.: +43 (0) 6562 4292

E-Mail: welcome @ mittersill.info

Internet: www.mittersill.info