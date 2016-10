Termine am 27. Oktober in der "Rathauskorrespondenz"

11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Christoph Reinprecht sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Susanne Breuss durch StR Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Vortrag und Diskussion zu „Warentransport in der Stadt. Drohnen, Roboter oder…!?“ im Rahmen der Ausstellung „Wien bewegt“, Anmeldung unter: wpw @ ma18.wien.gv.at, Tel.: 01 4000-88888 (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9)

