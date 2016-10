Funkelnde Festtage - THOMAS SABO präsentiert Schmuckgeschenke voller Emotionen

Zeichen der Zuneigung: Gerade zu den Festtagen sind emotionale Schmuckstücke die schönste Überraschung, um den Liebsten eine Freude zu bereiten. Vor allem die mit facettierten Diamanten besetzten Ringe, Armbänder und Colliers aus den aktuellen THOMAS SABO Serien Glam & Soul Diamonds sowie Triangle Diamonds transportieren dabei eine ganz besondere Botschaft der Wertschätzung. Die filigranen Designs von klassischen Liebessymbolen bis hin zu modernen Dreiecks-Interpretationen faszinieren durch ihre außergewöhnliche Strahlkraft und versprühen dabei einen Hauch von Luxus.

Auch die Watches Kollektion bietet Inspiration für liebevolle Präsente zu besonderen Anlässen. So sorgt die Damenuhr Glam Spirit mit bordeauxrotem Zifferblatt und edlem Armband in Roségold für glanzvolle Momente. Die Herrenmodelle der Rebel Spirit Serie sowie der neuen Serie Rebel Spirit Chrono überzeugen durch innovative, farbig gestreifte Milanaise-Edelstahlarmbänder.

Gewohnt verspielt, aber mit winterlichem Charme verzaubert der Charm Club in der kalten Jahreszeit: Kleine Engel, zarte Schneeflocken und süße Herzen inspirieren zu individuellen Ketten- und Armbandkombinationen.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

