60 Millionen US-Dollar: Enterprise Rent-A-Car engagiert sich zum 60-jährigen Jubiläum für den Kampf gegen den Hunger

London (ots/PRNewswire) - Die Enterprise Rent-A-Car Foundation hat heute eine der größten Unternehmensspenden im Kampf gegen den Hunger bekannt gegeben. Das Programm "Fill Your Tank" wurde zum 60-jährigen Jubiläum des Unternehmens ins Leben gerufen und widmet sich mit einer Spende von 60 Millionen US-Dollar der Ernährungsunsicherheit auf der ganzen Welt.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161025/432529LOGO

"Enterprise Rent-A-Car ist eng mit den Städten und Nachbarschaften, in denen wir arbeiten, verbunden. Das sind Tausende Gemeinschaften weltweit und Ernährungsunsicherheit ist überall ein Problem. Hunger ist für Außenstehende häufig nicht sichtbar. Oftmals erkennen wir die Anzeichen unzureichender Lebensmittelversorgung nicht oder sind uns nicht über die Folgen im Klaren", sagt Carolyn Kindle Betz, Vice President und Executive Director der Enterprise Rent-A-Car Foundation.

"Unsere Mitarbeiter unterstützen schon seit langer Zeit Tafeln in den Städten und Nachbarschaften, in denen wir vertreten sind. Das 'Fill your Tank'-Programm ist eine Erweiterung der gemeinnützigen Arbeit, die unsere Mitarbeiter bereits leisten. Der Kampf gegen den Hunger hat für uns auch eine besondere Bedeutung, da dies einer der letzen Wünsche von meinem Großvater und Enterprise-Gründer Jack Taylor war, der im Sommer dieses Jahres verstorben ist", so Carolyn Kindle Betz weiter.

Nach Angaben des World Food Programme

(http://de.wfp.org/?_ga=1.81668574.890256531.1476956422) erhält einer

von neun Menschen weltweit nicht ausreichend Nahrung, um ein gesundes und aktives Leben zu führen.

In den nächsten sechs Jahren werden jährlich zehn Millionen US-Dollar wie folgt verteilt:

Eine Million US-Dollar geht an The Global FoodBanking Network, um die Arbeit der Tafeln weltweit und insbesondere in Deutschland, Frankreich, Irland, Spanien und dem Vereinigten Königreich im Namen der Tochtergesellschaften von Enterprise in diesen Ländern zu unterstützen.

2,5 Millionen US-Dollar gehen an Feeding America®, die größte US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation im Bereich Hungerhilfe. Die Spende wird für den Kampf gegen Hunger unter Kindern und alten Menschen eingesetzt.

1,5 Millionen US-Dollar gehen an Food Banks Canada, um den Betrieb und die Infrastruktur der Tafeln in Kanada zu unterstützen.

Fünf Millionen US-Dollar gehen an lokale Tafeln in Nordamerika, um Gemeinden zu unterstützen, in denen Enterprise vertreten ist.

Über The Global FoodBanking Network und deren Partnerschaft mit dem europäischen Zusammenschluss European Federation of Food Banks arbeitet Enterprise Rent-A-Car unter anderem mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V. zusammen. Weitere nationale Organisationen sind FareShare im Vereinigten Königreich, Fédération Francaise des Banques Alimentaires in Frankreich, Federación Española de Bancos de Alimentos in Spanien und Crosscare Food Bank in Irland.

"Dieses Geschenk wird deutlich dazu beitragen, den Hunger weltweit zu lindern", sagt Lisa Moon, President und CEO von The Global FoodBanking Network. "Die Spende wird für soziale Eingliederung und gegen Lebensmittelverschwendung und deren Auswirkungen auf die Umwelt eingesetzt. Mit Hilfe der Spende werden Menschen die Möglichkeit erhalten, ihr volles Potential zu entfalten und ein gesundes, produktives Leben zu führen."

Jack Taylor hat Enterprise 1957 mit sieben Autos gegründet. Heute ist Enterprise in mehr als 85 Ländern vertreten und gemessen am Umsatz, der Flottengröße und der Anzahl der Standorte der größte Autovermieter der Welt. Die Enterprise Rent-A-Car Foundation wurde 1982 von Jack Taylor ins Leben gerufen, um den Gemeinden, die maßgeblich zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen haben, etwas zurückzugeben. Seitdem haben die Stiftung und die Familie Taylor mehr als eine Milliarde US-Dollar an Tausende gemeinnützige Organisationen gespendet. Der Fokus lag dabei besonders auf Verbesserungen im Gemeinwesen, Bildung und Umweltschutz. Die Mitarbeiter von Enterprise investieren darüber hinaus jedes Jahr einen Teil ihrer Zeit in soziale Projekte in den Städten und Gemeinden, in denen Enterprise vertreten ist.

Vor zehn Jahren hat die Enterprise Rent-A-Car Foundation das 50-jährige Jubiläum des Unternehmens mit der Initiative "50 Million Tree Pledge" eingeläutet, in deren Rahmen Enterprise international über einen Zeitraum von 50 Jahren 50 Millionen Bäume pflanzt.

"In diesem Sinne starten wir auch die 'Fill your Tank'-Initiative", erläutert Carolyn Kindle Betz. "So handeln wir in der Tradition unseres Unternehmens, blicken gleichzeitig in die Zukunft und danken unseren Kunden und Nachbarn für ihre Unterstützung, indem wir einen langfristigen Beitrag zu einem wichtigen Thema leisten."

