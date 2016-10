Eins, Zwei, Drei - alles kostenfrei!

Tirol West begeistert mit tollen Gratis-Winterwochen für Kinder

Zams (TP/OTS) - Auch in diesem Winter begeistert die Ferienregion TirolWest und das GenussSkigebiet Venet mit einem einzigartigen Gratis-Angebotspaket für Kinder. Neben dem Skipass und dem Skikurs für eine Woche ist auch der Verleih einer kompletten Skiausrüstung absolut kostenlos. In einfachen Worten: Eltern mit Kindern von 3-6 Jahre kostet das Skivergnügen ihrer Pistenflöhe keinen Cent!

Im Detail umfassen die „Kinderskiwochen am Venet“ folgende Gratis-Leistungen: 5 Tage Skipass, 5 Tage Skikurs, 5 Tage Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke, Helm) 5 Tage Betreuung in Tobi’s Kindergarten, 1 Überraschungsgeschenk für jedes Kind und, zusätzlich auf Wunsch, tägliches Kinder-Mittagessen zum Vorzugspreis von 10,-- Euro. All diese Leistungen können Eltern mit einem oder mehr Kindern in der entsprechenden Altersgruppe in der Zeit vom 07. – 21.01.2017 und vom 04. – 18.03.2017 kostenlos in Anspruch nehmen, wenn sie sich mindestens fünf Nächte in Tirol West aufhalten. Das sollte allerdings bei den attraktiven Pauschalen der Region kein Problem sein. Angebot nur gültig für Gästekinder ab Jahrgang 2010 und jünger.

Tirol West gilt mit seinem Skizentrum Venet als eines der schönsten GenussSkigebiete Tirols. Als zusätzliches Zuckerl für die ganze Familie gibt es im Winter auch die TirolWest Card für den perfekten all-inclusive Wintergenuss in TirolWest. Die TirolWest Card erhalten alle Gäste kostenlos für die Dauer ihres Aufenthaltes bei ihrem Unterkunftsbetrieb.

