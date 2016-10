TIROLER TAGESZEITUNG, Ausgabe vom 26.10.2016, Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Kirchtürme und andere Grenzen"

Innsbruck (OTS) - Wie oft haben Politiker dies- und jenseits des Brenners in den vergangenen Jahren sich vorgenommen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino im realen Leben verankern zu wollen? Herausgekommen ist, von einigen wenigen Kleinprojekten einmal abgesehen – nichts. Die versprochenen Leuchttürme sind nirgendwo, stattdessen ist Kirchturmdenken angesagt. Kein Stromzusammenschluss, obwohl zwischen den beiden Netzen nur wenige Meter fehlen, keine gemeinsame (und höhere!) Brenner-Maut, ohne die aber jede Transitpolitik und letztlich wohl auch der Brennerbasistunnel sinnlos ist, ja nicht einmal eine gemeinsame Feier zum 25-Jahr-Jubiläum des Ötzi-Fundes kam bisher zustande.

Was Schützenkompanien, Schulen oder die Wipptaler Bauern locker schaffen, nämlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ist für die Politik in Innsbruck, Bozen und Trient ein offenbar gewollt unüberwindbares Hindernis. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass beim „Brenner-Talk“, einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Die Kraft der Regionen – Grenzenlose Wertschätzung schafft Wertschöpfung“ kein Tiroler Politiker am Podium saß und mit Kollegen, Tourismusexperten und Wirtschaftstreibenden diskutierte.

Wenn die Euregio einmal mehr sein soll als ein theoretisches Konstrukt, braucht es mehr. Von allen Seiten. Die Überlegung einer überregionalen, euregioweiten Bewerbung um Olympische Spiele könnte so ein Leuchtturmprojekt sein. Vorausgesetzt, die drei Landesteile wollen tatsächlich auf allen Ebenen zusammenarbeiten und dem Kirchturmdenken endlich abschwören.

