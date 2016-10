Junge ÖVP begrüßt die Weiterentwicklung der Rot-Weiß-Rot Karte

Die heute im Ministerrat beschlossenen Maßnahmen stärken den österreichischen Hochschulsektor und Wirtschaftsstandort

Wien, 25. Oktober 2016 (ÖVP-PD) Ab sofort werden Bachelors, Doktorate und PhDs in die Kategorie Studienabsolventen der Rot-Weiß-Rot Karte miteinbezogen. Damit wird der

österreichische Wirtschaftsstandort nachhaltig mit

internationalen Absolventen österreichischer Universitäten gestärkt.

"Die beschlossenen Ausweitungen kommen insbesondere den Absolventen zugute, die nach einem Studium an einer österreichischen Hochschule nun stärkere Anreize vorfinden,

als hochqualifizierte Fachkräfte im Land zu bleiben", so

Stefan Schnöll, Generalsekretär der Jungen ÖVP. "Jetzt gilt es die Maßnahmen rasch umzusetzen, um die heimische Wirtschaft schnellstmöglich zu unterstützen", so Schnöll weiter.

Ebenso erfreulich ist es auch, dass künftig internationale Bachelor- und Masterstudenten mit Bewilligung bis zu 20

Stunden arbeiten können. Davor durften Bachelorstudenten bis

zu zehn Stunden und Diplom- sowie Masterstudenten bis zu 20 Wochenstunden einer Beschäftigung nachgehen.

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Diensthuber

+43 (1) 40 126 446

christoph.diensthuber @ junge.oevp.at