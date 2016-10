Der Kongress tanzt!

Riesenbegeisterung beim 10. Kongress für gesundheits-orientierte Bewegung und Sport

Saalfelden (OTS) - Der "Fit für Österreich"-Kongress feierte am vergangenen Wochenende in Saalfelden zehnjähriges Jubiläum. Die drei Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION organisieren diese Fortbildungsveranstaltung mit rund 500 TeilnehmerInnen mit ihrer gemeinsamen GmbH, der Fit Sport Austria. Zielgruppe sind ÜbungsleiterInnen aus Sportvereinen, PädagogInnen und andere sportbegeisterte Menschen.

86 Workshops

Die Highlights der 86 Workshops waren unter anderem das Bauch- & Rückentraining Antara® mit der Schweizerin Karin Albrecht oder Drums Alive® mit der sagenhaften Carrie Ekins. Aber auch die Arbeitskreise Rumpfstabilisation, Beckenbodentraining für sie und ihn, Balletoning, Feldenkrais, Faszien-Pilates, Faszien-Yoga oder auch Hip-Hop, Hula Hoop, Longboarden oder Line-Dance erfreuten sich großen Zuspruchs.

Ehrungen für die Geburtshelferinnen des Kongresses und ÜbungsleiterInnen die bislang bei jedem Kongress dabei waren ASKÖ-Präsident Hermann Krist hat in Vertretung des Vorsitzenden der Fit Sport Austria, SPORTUNION-Präsident Hartwig Löger, die Eröffnung vorgenommen und die zu Ehrenden gewürdigt. Mehr aber noch die TeilnehmerInnen für ihr Engagement und ihren ungebrochenen Enthusiasmus am Vereinssport geadelt. "Miteinander mehr bewegen" bedeutet mehr als nur die Zusammenarbeit der drei großen Partner. Auch für den kleinsten Verein steht dieser Slogan dafür was tagtäglich in ganz Österreich im Sportbereich bewegt wird. Eine enorm wichtige gesellschaftspolitische Verantwortung, die die Breitensportverbände und ihre Vereine hier erfüllen.

Mentalist Manuel Horeth als Keynote-Speaker

Das eindrucksvolle Impulsreferat von Manuel Horeth war Freitagabend nur der Startschuss zur erfolgreichen Wiederauflage in der Serie der Kongresse. Eindrucksvoll vermittelte er wie sich eine positive Einstellung und positive Gedanken nachhaltig auf Körper, Geist und Erfolg auswirken können. Die TeilnehmerInnen verfolgten fasziniert seinen Ausführungen.

175 Stunden und mehr ... Bewegung und Sport

86 Workshops á 2 Stunden, morgentliche Bewegungsimpulse, ein toller Hauptvortrag und ein sensationelles Abendprogramm am Samstag von 3 ½ Stunden mit LineDance, HipHop, BaBoom!, lateinamerikanischen Tänzen, Trommlern und Tänzern aus Ghana und einem Jongleur, der das Publikum mit seiner Diabolo-Nummer regelrecht diabolisiert hat. Das tolle an der Sache: alle Programmpunkte wurden von ReferentInnen des Kongresses gestaltet. Bei fast allen Nummern wurden die TeilnehmerInnen zum Mitmachen eingeladen. Das Motto "bewegt bis in die Nacht…".

Durch das Programm führte leichtfüßig aber hochprofessionell ORF-Aushängeschild Dr. Peter Resetarits.

Der Kongress ging am Sonntag, den 23. Oktober zu Ende. Ohne auch nur einer Verletzung! Alle Infos finden sie unter:

www.fitsportaustria.at/kongress2016

