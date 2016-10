Weleda gewinnt Sustainable Beauty Awards

Arlesheim, Schweiz/ Schwäbisch Gmünd, Deutschland (ots) - Beim diesjährigen Branchenevent Sustainable Cosmetics Summit in Paris hat Weleda in drei Kategorien den Sustainable Beauty Award erhalten.

Weleda ist mit dem Sustainable Beauty Award 2016 von Organic Monitor ausgezeichnet worden und belegt den ersten Platz in der Kategorie Sustainable Leadership sowie auch in der Kategorie Green Formulation. Die Jury überzeugte die langjährigen Nachhaltigkeitsleistungen und die zahlreichen Initiativen von Weleda, angefangen beim Lieferkettenmanagement bis zum CSR-Engagement. Die Weleda Nachtkerzenserie hat für ihre Produktformulierung den ersten Platz gewonnen. Die ganze Linie hält die strikten NATRUE Kriterien für Inhaltsstoffe ein und bietet eine effektive Alternative zu konventioneller Aging Kosmetik. Den zweiten Platz erhielt Weleda in der Kategorie Sustainable Pioneer. Ende 2015 hat Weleda das Programm "Vielfalt gewinnt" gestartet. Darin schafft Weleda Perspektiven für Menschen mit Fluchterfahrung und hat inzwischen erste Bausteine umgesetzt.

Mit den Sustainable Beauty Awards werden Unternehmen geehrt, die einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Kosmetikbranche leisten. Die internationale Auszeichnung wird seit 2012 in fünf Kategorien vergeben. Bereits 2013 wurde Weleda in der Kategorie Sustainable Leadership ausgezeichnet.

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 19 Gesellschaften und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Deutschland und Österreich:

Theo Stepp, Corporate Communications

Möhlerstrasse 3-5

73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Tel. direkt: +49 7171 919 178; Mobil: +49 172 701 2666

E-Mail: tstepp @ weleda.de



Kontakt für die Schweiz:

Frédéric Anklin, Corporate Communications

Dychweg 14

4144 Arlesheim

Schweiz

Tel. direkt: +41 61 705 2116; Mobil: +41 79 550 25 53

E-Mail: fanklin @ weleda.ch