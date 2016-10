Migrantenvertreter Schosche: “Strache ist kein Patriot, sondern die größte Bedrohung unserer Gesellschaft”

Wien (OTS) - Dino Schosche, Migrantenvertreter und Initiator der Wiener Integrationswoche, übt scharfe Kritik an Straches Katastrophenszenarien und seinem vermeintlichen Patriotismus: „Ich habe selten einen selbsternannten Patrioten erlebt, der so schlecht über sein eigenes Land spricht“ und betont: „Mit dem Thema Bürgerkrieg kenne ich mich leider wesentlich besser aus als Herr Strache, da ich mit 18 aus einem geflüchtet bin. Dieser Bürgerkrieg begann nachdem Hetzer und Menschenverachter, deren politischer Aufstieg auf Verbreitung der Angst vor anderen basierte, zu Massenmördern mutierten“, so Schosche und erklärt: „Diese Politiker nutzten demokratische Wahlen um die Demokratie zu zerstören.“

Schosche ortet die Gefahr für die Demokratie in der rechtsextremen Politik der FPÖ und der derzeitigen Salonfähigkeit des Rechtspopulismus: „Politiker, die Angst schüren und die eigene Bevölkerung spalten und gegeneinander aufhetzen, sind keine Patrioten, sondern die größte Bedrohung unserer Gesellschaft.“

