Wissen - Gegenwart und Zukunft: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation startet dritten jährlichen Wissensgipfel

- Der Gipfel 2016 wird sich mit dem Konzept der Zukunftsplanung befassen und dabei die einzigartige Erfahrung Dubais auf diesem Gebiet hervorheben.

Die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation (MBRF) gibt die Einzelheiten um ihren dritten jährlichen Wissensgipfel bekannt, der vom 5.-7. Dezember in Dubai unter dem Motto "Wissen - Gegenwart und Zukunft" stattfinden soll.

Der Wissensgipfel wird sich mit dem Konzept Dubais für seine Zukunftsplanung befassen und dabei die einzigartige Erfahrung Dubais auf diesem Gebiet hervorheben, ebenso wie Bestrebungen und Initiativen, die es bereits in diesem Bereich gegeben hat. Der Gipfel wird auch die Zukunft von Sektoren besprechen, die als für die Entwicklung von Ländern entscheidend gelten - insbesondere das Lesen, das den Kern von Branchen der Bereiche Wissen, Medizin, Technik und Ausbildung bildet.

Auf dem Gipfel soll in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen der "Reading Index" vorgestellt werden, ein effektives Werkzeug, das wissensbezogene Initiativen verfolgt und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung im arabischen Raum misst.

Darüber hinaus wird sich der Gipfel mit den derzeitigen Lesegewohnheiten in der arabischen Welt im Vergleich zu internationalen Indizes befassen und in einer speziellen Sitzung eine analytische Übersicht über die Ergebnisse in einem "Arab Reading Index" liefern. Eine weitere Sitzung wird sich mit dem Potenzial derzeitiger Initiativen befassen, die die Leseaktivität im arabischen Raum fördern und eine Lesekultur unter der Jugend und in anderen Teilen der Gesellschaft verbreiten sollen.

Die Sitzungen werden sich mit dem Konzept der "Zukunftsmedien" und ihrer Rolle bei der Persönlichkeitsbildung sowie mit dem Einfluss sozialer Medien auf ihre traditionellen Gegenstücke befassen. Eine Sitzung mit dem Namen "Media and Its Role in Building the Future" (Medien und ihre Rolle bei der Zukunftsgestaltung) wird das Potenzial der Medien betrachten, die öffentliche Meinung zu formen und die Sitten und Gebräuche einer Gesellschaft zu verändern.

Wie bei allen bisherigen Ausgaben wird auch auf dem Gipfel 2016 der Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Annual Knowledge Award verliehen, der Personen würdigt, die beachtenswerte Beiträge zur Verbreitung und Erzeugung von Wissen in der Welt geleistet haben. Rund um den Gipfel werden zudem diverse Veranstaltungen und Workshops stattfinden.

