Krainer: Österreich zahlt 70 Jahre lang für das Versagen der FPÖ

Wien (OTS/SK) - Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur hat heute erstmals eine Anleihe mit einer 70-jährigen Laufzeit platziert. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sieht das in einem direkten Zusammenhang mit der Hypo Alpe Adria. "Österreich wird noch 70 Jahre lang für die Malversationen und das Versagen der FPÖ in Kärnten zahlen müssen. Das ist ein enormer Preis und zugleich eine eindringliche Warnung davor, was herauskommt, wenn die FPÖ Verantwortung tragen sollte", so Krainer. **** (Schluss) bj/wf

