WKS lobt Investitionsturbo der Bundesregierung für die KMU

WKS-Präsident Steindl: „Bundesregierung nahm sich Salzburger ‚Investitionszuwachsprämie‘ als Best-Practice-Modell zum Vorbild“

Salzburg (OTS) - „Eine richtige Maßnahme der Bundesregierung zur richtigen Zeit!“ So bezeichnete WKS-Präsident KommR Konrad Steindl den Beschluss des Ministerrates zur Einführung einer Investitionszuwachsprämie für Klein- und Mittelbetriebe. „Besonders erfreulich: Die Bundesregierung hat sich dabei ausdrücklich am erfolgreichen Vorbild der Salzburger Investitionszuwachsprämie orientiert! Diese gemeinsam von Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und der Wirtschaftskammer Salzburg konzipierte Investitionsförderung hat in Salzburg 2015 einen enormen Investitionsschub ausgelöst. Mit Prämien von 4,7 Mill. € für echte Neuinvestitionen wurden 140 Investitionsprojekte in Höhe von 101 Mill. € ausgelöst!“, erinnerte Präsident Steindl an das Vorbild für die nun beschlossene Zuwachsprämie auf Bundesebene. Erfreulich sei, dass die Forderung der WKS, dieses Modell in ganz Österreich auszurollen, nun erfüllt wurde. „Wir hoffen, dass Salzburg auch als Vorbild für eine besonders unbürokratische Abwicklung hergenommen wird.“

„Mit dem für 2017 und 2018 mit 175 Mill. € gefüllten Prämientopf kann jetzt sehr schnell eine 1,2 Mrd. € starke Investitionswelle in Gang gesetzt werden. Das ist angesichts des enormen Investitionsrückstaus ein wirklicher Turbo für eine neue Dynamik in Österreich“, rechnet Präsident Steindl mit einer zügigen Belebung der Konjunktur. Allein in Salzburg könnten damit nach Schätzungen der WKS Prämien von rund 12 Mill. € entfallen, womit ein Investitionsimpuls von mindestens 90 Mill. € ausgelöst werden könnte.

„Es ist positiv zu werten, dass die Bundesregierung nach zahlreichen Ankündigungen wirtschaftspolitisch nun wieder ins Handeln gekommen ist“, erklärte Steindl. Noch fehlten einige wesentliche standortpolitische Vorhaben wie eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und eine spürbare Entbürokratisierung. Die Wirtschaft dürfe aber wieder ein wenig zuversichtlicher sein, dass die Bundesregierung ihren Ankündigungen tatsächlich Taten folgen lässt. WKS-Präsident Steindl: „Jetzt darf die Bundesregierung nicht auf halbem Wege stecken bleiben!“.

