Die Starökonomin und der Kanzler

Innovationsforscherin Mariana Mazzucato und Bundeskanzler Christian Kern diskutieren an der WU Wien über Fortschritt, Wachstum und die Rolle des Staates.

Wien (OTS) - Seit über 2 Jahren setzt sich die Gesellschaft für Plurale Ökonomik Wien (http://plurale-oekonomik.at/) gegen die Einseitigkeit der ökonomischen Lehre an österreichischen Universitäten ein. Die wissenschaftliche Monokultur äußert sich auch an der fehlenden Akzeptanz alternativer ökonomischer Ansätze im wirtschaftspolitischen Diskurs.

Daher freut sich die Gesellschaft für Plurale Ökonomik Wien besonders, am 18.11.2016 die Ökonomin Mariana Mazzucato und Bundeskanzler Christian Kern an der Wirtschaftsuniversität Wien begrüßen zu können. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch eine Kooperation mit dem Kreisky Forum, dem VW Zentrum und der Young Scholars Initiative des Institute for New Economic Thinking sowie der lokalen Studienvertretung. An diesem Abend diskutiert Mazzucato zum ersten Mal gemeinsam mit Christian Kern, wie die Innovationspolitik in Österreich neu gestaltet werden kann und welche Rolle der Pluralismus in der ökonomischen Lehre und Forschung dabei spielt.

Mariana Mazzucato ist spätestens seit ihrem 2014 erschienen Buch “Das Kapital des Staates” auch im ökonomischen Mainstream bekannt. Ihre Forschung räumt mit der herrschenden Meinung auf, dass Innovationen ein rein privatwirtschaftliches Phänomen sind und der Staat als bloßer Unterstützer auftreten soll. In der Tat sind aber zahlreiche bedeutende Innovationen, wie etwa das Internet, GPS oder Halbleiter das Resultat staatlich finanzierter Forschung. Hätte die öffentliche Hand nicht in derartige Projekte investiert, wäre die IT-Revolution der letzten Jahrzehnte vermutlich nicht möglich gewesen. Laut Mazzucato ist es sogar die Aufgabe des Staates, aktiv Innovationsprozesses zu fördern und zu lenken. Da der Staat dabei aber großen Risiken in Kauf nimmt, soll er auch aktiv an den Gewinnen beteiligt werden.

Christian Kern wiederum tritt für eine Förderung von innovativen Jungunternehmen und eine Neuausrichtung der österreichischen und europäischen Investitionspolitik ein. Im Zuge dessen nannte er bereits mehrmals Mazzucato als wichtigen Einfluss. Dabei wird aber oft übersehen, dass Mazzucatos Forschung abseits des herrschenden Paradigmas in der Ökonomie angesiedelt ist. Nur schrittweise finden ihre Erkenntnisse Einzug in den ökonomischen Mainstream. Insbesondere im Lichte der schleppenden Wirtschaftsentwicklung und der Wirkungslosigkeit altbekannter Dogmen, können innovative Ideen von großer Bedeutung sein. Die Gesellschaft für Plurale Ökonomik Wien zieht hier die ökonomische Wissenschaft in Verantwortung, die die Entstehung neuartiger Ansätze erschwert. Deshalb wird sie auch weiterhin für mehr Pluralismus an den Universitäten eintreten.

