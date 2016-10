Bundesrat – Posch-Gruska/Schennach: Sozial- und Solidarprojekt Europa stärken

Karl-Heinz Lambertz, belgischer Vizepräsident des europäischen Ausschusses der Regionen, zu Gast im Bundesrat

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen wieder auf das Soziale in Europa schauen - auf die Jugend und auf das Friedensprojekt Europa. Wir müssen insgesamt mehr auf eine solidarische Union drängen“, so SPÖ-Bundesrätin Inge Posch-Gruska heute, Dienstag, im Rahmen des Besuchs von Karl-Heinz Lambertz, Vizepräsident des Ausschusses der Regionen in der EU, unter dem Motto „Die Rolle der Regionen in der europäischen politischen Agenda“ im Bundesrat. Stefan Schennach, EU-Bereichssprecher der SPÖ im Bundesrat, merkt an: „Die Vielfalt der Regionen spiegelt letzten Endes die Vielfalt der Europäischen Union insgesamt wider. Europa ist ein Zusammenwachsen von dem, was zusammen gehört.“ ****

Von Schennach kam vor allem Kritik, was die wirtschaftspolitische Ausrichtung Europas betrifft: „Wir reden hier über die vielfältigen Regionen Europas. Gerade die Austeritätspolitik erwürgt jedoch die Gemeinden, Städte und Regionen.“ Das führe zu Arbeitslosigkeit, weil vor allem regional Arbeitsplätze und Nachfrage entstehen. „Da braucht man sich dann nicht wundern über Regionen mit über 50 Prozent Arbeitslosigkeit“, so Schennach. Man müsse sich dieser Problematik bewusst sein und auch einen Fokus auf die Ballungsräume legen: „Denn in manchen Ballungsräumen passiert mehr als in ganzen Nationalstaaten.“ Zusätzlich sprach sich der SPÖ-Bundesrat für eine stärkere Bekämpfung von Steuerparadiesen aus: „Das ist nicht der Föderalismus, den wir wollen. Das ist für mich kriminell und gehört beseitigt.“

Posch-Gruska kritisierte ebenfalls die gesetzlichen Korsette, welche die Aktivitäten der Regionen einschränken: „Dort, wo wirklich investiert wird; dort, wo gearbeitet wird; dort können wir oft nicht mehr für unsere Leute da sein.“ Auch auf CETA ging die SPÖ-Bundesrätin ein: „Für uns in Österreich ist es wichtig und notwendig, dass die Daseinsvorsorge nicht privatisiert werden darf.“ Posch plädiert sowohl in Sozialfragen als auch bei der Verteilung von schutzsuchenden Menschen für eine Solidarunion. „Ich kann nicht verstehen, dass unsere Generation, die ohne Krieg aufgewachsen ist, und dass diese Union, die ein Friedensprojekt ist, es nicht schaffen, flüchtenden Menschen zu helfen“, so Posch-Gruska. Hervorgehoben wurde von der Burgenländerin auch, wie sehr ihr Heimatbundesland von Fördertöpfen der Union profitiert hat. (Schluss) bj/pm

