Der berühmte, 112 Acres umfassende Cragwood Estate steht zum Verkauf

Far Hills, New Jersey (ots/PRNewswire) - Der berühmte Cragwood Estate (http://cragwoodestate.com/) kommt auf den Markt. Das ruhig gelegene Anwesen, eine Ikone des "Gilded Age", liegt nur eine Stunde entfernt von New York City und erstreckt sich, komplett mit dem im neo-georgianischen Stil erbauten Herrenhaus und einem gut erhaltenen und bewirtschafteten Bauernhof, über mehr als 112 Acres in den berühmten Somerset Hills von New Jersey.

Das um 1923 erbaute Cragwood wurde liebevoll von den heutigen Besitzern restauriert und modernisiert. Das sagenumwobene Anwesen steht innerhalb fast eines Jahrhunderts erst zum dritten Mal zum Verkauf. Der Preis ist auf Anfrage erhältlich. Die Immobilie stellt sich mit einem Video (http://cragwoodestate.com/video-2) vor.

Das noble Anwesen wurde durch seine Bewohner berühmt, das Prominentenpaar Charles und Jane Engelhard, die hier zahlreiche Größen zu Gast hatten, darunter mit John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson die Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Der hochgelegene Cragwood-Gebäudekomplex mit Blick auf den Ravine Lake gewährt mit Toreingang und seiner bewaldeten Landschaft reichlich Privatsphäre. Das Haupthaus bietet 24 Zimmer auf drei Stockwerken, darunter neun Schlafzimmer sowie 10 Bäder und drei Gästetoiletten.

Zu den Besonderheiten der Immobilie zählen:

Heimkino mit zweistufigen Sitzgelegenheiten

Fertiggestelltes Untergeschoß mit klimatisiertem Weinkeller für 3.000 Flaschen und Verkostungsraum

Landhaus im Adirondack-Stil mit Billardzimmer und stilvollem Waffenraum

Umgebaute Remise mit Büros und fünf Gästewohnungen

Garagen mit Platz für 19 Fahrzeuge

Swimmingpool-Bereich und Poolhaus mit einem Schlafzimmer

Tennisplatz, Schießplatz für Tontaubenschießen, Zwinger

Kilometerweit Wanderwege, Gärten und Brunnen

Hochmodernes Sicherheitssystem und Wachhaus

Nan Reil und Vincenza Montrone, zwei mit Coldwell Banker Residential Brokerage verbundene Marketingfachleute von Coldwell Banker Previews International, wurden ausgewählt, um dieses historische Anwesen zu repräsentieren. Cathy Franklin von der Corcoran Group ist als Immobilienberaterin für die Verkäufer tätig.

"Dieses hochkarätige Anwesen bietet luxuriöses Wohnen in komfortabler Nähe zum Herzen von New York City, dem Finanzplatz der Vereinigten Staaten", erklärt Reil. "Dies ist, mit dem zusätzlichen Bonus von Sicherheit und Privatsphäre auf einem erheblichen Stück Land, eine seltene Gelegenheit, in ein erstklassiges Luxus-Anwesen zu investieren".

