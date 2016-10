Amon: Wirtschaftspaket stärkt Standort und sichert Arbeitsplätze

Wirtschaftsoffensive ist weiterer Meilenstein zur Unterstützung der heimischen Betriebe – Investitionszuwächse sichern Arbeitsplätze - ÖVP bleibt auf Reformkurs

Wien, 25. Oktober 2016 (ÖVP-PD) "Ohne starke Betriebe keine Beschäftigung. Ohne Arbeit kein Wachstum. Ohne Wachstum kein Wohlstand. Mit dem heute beschlossenen Wirtschaftspaket setzen wir einen weiteren Meilenstein in die richtige Richtung, um den

Standort Österreich wieder an die Spitze zu bringen", sagt ÖVP-Generalsekretär Werner Amon zur Wirtschaftsoffensive der Bundesregierung. ****

Ganz entscheidend sei die von der ÖVP forcierte Investitionszuwachsprämie für Klein- und Mittelbetriebe, die gewährt wird, wenn Betriebe stärker investieren als im Schnitt der vergangenen drei Jahre. Dies unterstütze Österreichs Betriebe, bringe Investitionszuwächse in Milliardenhöhe und sichere rund 25.000 Arbeitsplätze. "Wir gehen damit nicht nach dem Gießkannenprinzip vor, sondern unterstützen gezielt all jene, die besonders stark in den Standort investieren wollen", so Amon.

Es zeige sich einmal mehr, dass die ÖVP mit dem Reformkurs den einzig richtigen Weg eingeschlagen habe. "Wir pochen seit Monaten auf konkrete Erleichterungen für die heimischen Unternehmen. Jetzt gilt es, weitere Punkte in Angriff zu nehmen, um den Unternehmen

das Wirtschaften einfacher zu machen und Arbeitsplätze zu

sichern", betont der ÖVP-General.

Besonders wichtig seien flexiblere Arbeitszeiten. "Arbeit

dann, wenn Arbeit anfällt, ohne die Gesamtarbeitszeit zu erhöhen. Davon profitieren nicht nur Unternehmen, sondern auch ihre Mitarbeiter, zum Beispiel durch größere Freizeitblöcke wie ein längeres Wochenende. Das hilft vor allem auch Pendlern", betont Amon unter Verweis auf das Regierungsprogramm.

Es gebe noch viel zu tun und nur wenn die ÖVP den Reformkurs konsequent weitergehe, "bringen wir unser Land weiter voran und stärken den Standort Österreich", so Amon.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und

Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp