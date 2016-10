Karas: "Wie bei CETA" - Einstimmigkeit behindert Kampf gegen Steuerflucht

ÖVP begrüßt Gesetzesvorschlag zu Harmonisierung der Steuerbemessung von Firmen

Straßburg, 25. Oktober 2016 (ÖVP-PD) Der Europaabgeordnete Othmar Karas fordert von den EU-Mitgliedstaaten, den heute von der EU-Kommission vorgelegten Gesetzesvorschlag zum Kampf gegen Steuerflucht von Firmen "sofort zu beschließen". ****

Die wichtigste und effizienteste Maßnahme, um die Steuertricks der multinationalen Firmen zu bekämpfen, ist, die Steuerbemessungsgrundlage in der EU zu vereinheitlichen. Wir wollen nicht die Steuersätze vereinheitlichen, sondern was und wo besteuert wird", so Karas heute in Straßburg.

In der EU solle das Prinzip gelten, dass Firmen dort besteuert werden, wo die Wertschöpfung stattfindet, betonte Karas.

Gleichzeitig forderte Karas, vom Prinzip der Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten in Steuerfragen abzukehren. "Ich befürchte, dass einige Mitgliedstaaten - wie bei CETA - den Kampf gegen Steuerflucht von Firmen behindern wollen. Durch die Einstimmigkeitsregel können sie das. Die Einstimmigkeit gefährdet die Durch- und Umsetzung notwendiger Maßnahmen. Das Vetorecht einzelner Mitgliedstaaten macht die EU handlungsunfähig und unglaubwürdig", so der Europapolitiker.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-28-45627,

othmar.karas @ ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster @ ep.europa.eu