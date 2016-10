Halloween in ORF eins: Zombies, Hexen, G-G-Geister & „Der Tod kommt dreimal“ in Springfield

Achtmal „Simpsons“-Gruselspaß, „Harry Potter“ und „Nachts im Museum“ ab 27. Oktober

Wien (OTS) - Bart und Lisa ausgesetzt im Wald, ein Fluch über Homer, das Erscheinen des „Großen Kürbis‘“, unleidliche Zombies in den Straßen, ein Brettspiel, das zum Leben erwacht, und das Schwarze Loch, das die Stadt aufzusaugen droht – es ist Halloween in Springfield! Bereits ab Donnerstag, dem 27. Oktober 2016, verkürzen acht gruselige Ausgaben von „Die Simpsons“ im ORF-eins-Vorabend ab 17.30 Uhr die Wartezeit auf das schaurige Fest. Außerdem sorgen am Dienstag, dem 1. November, die Fantasy-Filme „Evermoor“ und „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2“, das Animationsabenteuer „Monsters vs. Aliens“ und Ben Stiller allein „Nachts im Museum“ für Gänsehaut-Feeling.

Das ORF-eins-Halloween-Programm im Detail:

„Die Simpsons: D-D-Der G-G-Geister D-D-Dad“ (Donnerstag, 27. Oktober, 17.30 Uhr, ORF eins)

Homer macht als Geister-Dad Springfield unsicher. Er wird von Petrus gezwungen, eine gute Tat zu vollbringen, um Einlass in den Himmel zu bekommen. Bart und Lisa werden im Wald ausgesetzt und erleben dort schaurige Dinge. In der letzten Episode behaupten Delfine, einst von Menschen ins Meer getrieben worden zu sein. Nun wollen sie sich rächen und den Spieß umdrehen.

„Die Simpsons: Hex and the City“ (Donnerstag, 27. Oktober, 18.00 Uhr, ORF eins)

Homer und seine Familie besuchen eine Wahrsagerin. Mit seiner üblichen Ungeschicktheit verärgert Homer die alte Dame, die ihn und die Seinen umgehend verflucht. Das Haus der Simpsons wird durch einen hochwertigen Computer aufgerüstet. Dieser verliebt sich in Marge und versucht, Homer mit allen Mitteln aus dem Weg zu räumen. Bart und Lisa besuchen eine Schule für Hexen und Zauberer. Der böse Lord Montymort sieht Lisa als Konkurrenz und will sie mit Barts Hilfe beseitigen.

„Die Simpsons: Der Tod kommt dreimal“ (Freitag, 28. Oktober, 17.30 Uhr, ORF eins)

Bart ersteht für Lisa als Weihnachtsgeschenk ein Stacy-Malibu-Cabrio – ohne zu ahnen, dass es sich dabei um einen getarnten Transformer handelt. Während Homer sich einen zweifelhaften Ruf erwirbt, wartet Milhouse als einziger auf das Erscheinen des „Großen Kürbis“, an dessen Existenz er immer noch glaubt.

„Die Simpsons: Mörder, Zombies und Musik“ (Freitag, 28. Oktober, 18.00 Uhr, ORF eins)

Krusty Burger‘s neueste Kreation verwandelt Springfields Bürger in unleidliche Zombies. Moe nutzt eine Verletzung Homers dazu, mit dessen Blut sein Bier aufzubessern, während Bart und Lisa in einem mörderischen Vertrag gefangen sind, der sie nach dem Leben ihrer Lehrer trachten lässt.

„Die Simpsons: Blut und Spiele“ (Samstag, 29. Oktober, 17.25 Uhr, ORF eins)

Bart und Milhouse werden in ein Brettspiel hineingezogen, das zum Leben erwacht ist. Nur wenn sie das Spiel gewinnen, dürfen sie wieder nach Hause zurückkehren. Marge und Homer retten während einer romantischen Bootstour einem Schiffbrüchigen das Leben – nicht ahnend, dass es sich dabei um einen Mörder handelt. Lisa verliebt sich Hals über Kopf in einen gutaussehenden Vampirjüngling.

„Die Simpsons: Horror-Halloween“ (Samstag, 29. Oktober, 17.50 Uhr, ORF eins)

Wie jedes Jahr dekoriert Homer das Haus für Halloween. Derweil nimmt Lisa erstmals an der Halloween-Horror-Nacht im Krustyland teil. Die arme Lisa ist danach jedoch so geschockt, dass sie keinen Halloweenschmuck mehr sehen kann. Marge verlangt deshalb von Homer, die gesamte Dekoration wieder zu entfernen.

„Die Simpsons: Spider-Killer-Avatar-Man (Montag, 31. Oktober, 17.30 Uhr, ORF eins)

Homer wird von einer giftigen Spinne gebissen. Er fällt ins Wachkoma und kann nicht mehr mit seiner Familie kommunizieren. Während Homer einen Weg sucht, sich auf indirekte Weise mitzuteilen, führt Bart eine geheime Mission in die Weiten des Alls. Gemeinsam mit Millhouse soll er auf dem Planeten Rigel 7 der Substanz Humorium nachspüren. Um Springfield in Gottes Auftrag von allem Bösen zu befreien, geht derweil Flanders buchstäblich über Leichen.

„Die Simpsons: Die unheimlich verteufelte Zeitreise durch das schwarze Loch“ (Montag, 31. Oktober, 18.00 Uhr, ORF eins)

Bei einer von Professor Frinks Erfindungen, dem Subatomaren Teilchenbeschleuniger, tritt ein unerwarteter Nebeneffekt auf. Ein Schwarzes Loch wird freigesetzt, das Lisa fasziniert zu sich nach Hause nimmt. Damit nimmt das Unheil aber erst seinen Lauf, da das Schwarze Loch bald die ganze Stadt und alles, was in seinen Bann gerät, aufzusaugen droht.

„Evermoor“ (Dienstag, 1. November, 9.30 Uhr, ORF eins)

Von der US-Metropole ins ländliche Großbritannien – anders als ihre Geschwister kann die 14-jährige Tara (Naomi Sequeira) dem Ortswechsel einiges abgewinnen. Zumal es sich bei ihrem neuen Heim, Manor Evermoor, nicht um ein herkömmliches Landhaus handelt. Schon bei der Ankunft erkennt Tara, dass es darin offenbar spukt. Als besonders geheimnisvoll erweist sich ein Wandteppich mit einem magischen goldenen Faden. Alles, was damit geschrieben oder gezeichnet wird, erwacht zum Leben. Den alteingesessenen Geistern ist die neugierige Tara allerdings ein beträchtlicher Dorn im Auge.

„Monsters vs. Aliens“ (Dienstag, 1. November, 10.50 Uhr, ORF eins)

Insektosaurus, B.O.B., Missing Link, Prof. Dr. Kakerlake und Gigantika: DreamWorks lässt im Animationshit „Monsters vs. Aliens“ eine bizarre Monstergruppe auf die TV-Bildschirme los. Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag wird Susan Murphy, die bis dahin ein ganz normales Leben in Kalifornien geführt hat, von einem Meteoriten und dessen glibberigem Weltraumschleim getroffen. Plötzlich wächst sie auf eine Körperhöhe von 15 Metern an und wird umgehend vom Militär ergriffen. Auf einem abgelegenen Sicherheitsgelände lebt sie fortan als Monster zusammen mit etlichen weiteren skurrilen Gestalten und bekommt erst dann die Chance, sich zu beweisen, als die Erde von seltsamen Außerirdischen attackiert wird.

„Nachts im Museum“ (Dienstag, 1. November, 16.20 Uhr, ORF eins)

Wenn Ben Stiller als Nachtwächter im Naturhistorischen Museum in New York City für Sicherheit sorgen soll, ist Chaos schon garantiert – besonders dann, wenn sich der vermeintliche Schlafposten schließlich als absolute Herausforderung entpuppt, weil ein altägyptischer Zauber alle Figuren und Exponate zu nächtlichem Leben erweckt. So kann es schon einmal vorkommen, dass T-Rex seine Knochen schüttelt, Römer amerikanische Siedler angreifen und Löwen neben Äffchen und verliebten Expräsidenten ihr Unwesen treiben. In der Hauptrolle brilliert Ben Stiller, diesmal wieder in seiner Paraderolle als sympathischer Versager mit dem Herz am rechten Fleck. An seiner Seite agieren Carla Gugino, Robin Williams, Patrick Gallagher, Dick van Dyke und Owen Wilson. Regie führte Shawn Levy.

„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ (Dienstag, 1. November, 18.00 Uhr, ORF eins)

Zum letzten Mal tritt Harry Potter den Kampf gegen das Böse an und versucht gemeinsam mit seinen Freunden, die Welt gegen den düsteren Herrscher Lord Voldemort vor dem Untergang zu bewahren. Doch am Ende kann es nur einen Überlebenden geben – und so ist im letzten, dreifach Oscar-nominierten Film der achtteiligen Fantasy-Saga von Starschriftstellerin Joanne K. Rowling ein spektakuläres und denkwürdiges Finale bereits sicher.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

