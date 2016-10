NEOS Wien/Meinl-Reisinger: Bezirksreform angehen, nicht bremsen

Beate Meinl-Reisinger: „NEOS Wien legt ein Konzept für 11 Stadtteilparlamente vor, während alle anderen Parten den Ist-Zustand zementieren wollen“

Wien (OTS) - „Die Verwaltungsreform der Stadtregierung ist uns zu halbherzig. Deswegen liefert NEOS Wien gerne zusätzliche Ideen, um diesen Prozess endlich in Gang zu bekommen. Anstatt das Thema in Arbeitsgruppen auf die lange Bank zu schieben, kann Rot-Grün handeln und Reformwilligkeit signalisieren“, appelliert NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger. „Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das die Verwaltung der Bezirke in 11 Stadtteilparlamente mit direkt gewählten Stadtteilbürgermeisterinnen oder -Bürgermeister zusammenfasst, die Einführung von 100 direkt gewählten Grätzelvertreterinnen und -Vertreter und die Halbierung der Bezirksrätinnen und Bezirksräte vorsieht sowie die Ämter der Bezirksvertreterstellvertreterinnen und – Stellvertreter streichen will. Alles zusammen könnte sich die Stadt damit 27 Millionen Euro im Jahr sparen, ohne dabei die Leistung für die Bürgerinnen und Bürger einzuschränken.“

„Es ist schade, dass ÖVP und FPÖ anscheinend aus Angst davor gut bezahlte Posten zu verlieren in den Bezirken und auf Stadtebene Stimmung gegen eine Bezirksreform machen“ so Meinl-Reisinger weiter. „Das verdeutlicht einmal mehr, dass für ÖVP und FPÖ ordentliche Oppositionsarbeit dort endet, wo sie selbst etwas zu verlieren haben. Aufrichtige Politik geht anders, wie wir bei der Abschaffung der Akademieförderung schon bewiesen haben. Herr Blümel, Herr Gudenus... beenden sie diesen Kampf um die eigenen Pfründe! Zum Wohle alle Wienerinnen und Wiener."

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Pressesprecher

+43 664 8491543

Gregor.Plieschnig @ neos.eu